منافس الأهلي - الهلال السوداني يحصل على إضاءة حديثة لملعبه

أعلن الهلال السوداني وصول إضاءة حديثة من المقرر تركيبها في ملعبه بعد تبرع من تركي آل شيخ الرئيس الشرفي للنادي.

وكشف الطاهر يونس النائب الأول للجنة التطبيع عن استلام النادي كافة الأوراق المتعلقى بالإضائة الحديثة للملعب التي تبرع لها تركي آل شيخ، كما شدد على أن الإضاءة حالا في طريقها لإنهاء إجراءات الإعفاء الجمركي.

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كان قد منع الهلال من خوض مبارياته على أرضه بسبب عدم مطابقة ملعب النادي لمعايير كاف لاستضافة المباريات.

وينتظر الهلال زيارة من محمد سيدات رئيس لجنة التراخيص في الاتحاد الإفريقي من أجل معاينة الملعب بعد تحديثه للفصل في إمكانية خوض المباريات عليه.

ويتواجد الهلال في المجموعة الأولى لدوري أبطال إفريقيا رفقة الأهلي، والمريخ، وماميلودي صنداونز.

ويبدأ دور المجموعات من بطولة دوري أبطال إفريقيا أيام 11، و12، و13 فبراير المقبل، إذ سيحل ضيفا على صنداونز في جنوب إفريقيا.

وستكون أولى مباريات الهلال على أرضه يوم 18 أو 19 فبراير أمام الأهلي.