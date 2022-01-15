تريزيجيه: نعد المصريين بقادم أفضل.. مباراة السودان هامة في مشوارنا

السبت، 15 يناير 2022 - 23:24

كتب : FilGoal

مصر - جزر القمر - تريزيجيه

وعد محمود حسن "تريزيجيه" لاعب منتخب مصر، بأن يكون القادم أفضل للمنتخب المصري فيما هو قادم خلال بطولة أمم إفريقيا.

منتخب مصر فاز على غينيا بيساو بهدف محمد صلاح في الجولة الثانية للمجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا.

وقال تريزيجيه في تصريحات لشبكة قنوات بي إن سبورتس عقب اللقاء: "نبارك للشعب المصري على الفوز الصعب، ونعدهم بأن القادم أفضل".

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وأضاف "هدفنا هو تحقيق البطولة، لكن كان هدفنا الأول هو تحقيق الفوز الأول واكتساب الثقة".

تريزيجيه أتم "السودان منتخب شقيق ومحترم، ونحترمهم بشدة. سنلعب لتحقيق الفوز وستكون مباراة هامة في مشوار منافستنا على اللقب".

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ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الثانية

موعد مباراة مصر أمام السودان.. القنوات الناقلة

الفوز رفع رصيد مصر إلى 3 نقاط في المجموعة الرابعة، ليحتل المركز الثاني وراء منتخب نيجيريا الذي يملك 6 نقاط، ويليه غينيا بيساو والسودان بنقطة لكل منهما.

ويستعد منتخب مصر لمواجهة السودان يوم الإثنين المقبل، ضمن مباريات الجولة الثالثة للبطولة.

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