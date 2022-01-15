أمم إفريقيا - ترتيب مجموعة مصر بعد نهاية الجولة الثانية

انتهت مباريات الجولة الثانية في المجموعة الرابعة من كأس أمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتقام أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري في المجموعة الرابعة إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

ويحمل المنتخب المصري الرقم القياسي للفوز بالبطولة بسبع بطولات كان آخرها عام 2010.

الجولة الثانية أسفرت عن فوز منتخب نيجيريا على السودان بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد. وفاز منتخب مصر على غينيا بيساو بهدف دون رد.

وجاء ترتيب المجموعة بعد نهاية الجولة الثانية كالتالي:

نيجيريا.. 6 نقاط - سجل 4 - استقبل 1

مصر.. 3 نقاط - سجل 1- استقبل 1

غينيا بيساو.. نقطة واحدة - سجل 0- استقبل 1

السودان.. نقطة واحدة - سجل 1- استقبل 3

ويلتقي منتخب مصر مع السودان في الجولة الثانية بينما يواجه منتخب نيجيريا نظيره غينيا بيساو يوم 19 يناير.