أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام السودان.. القنوات الناقلة

السبت، 15 يناير 2022 - 22:57

كتب : FilGoal

منتخب مصر قبل مباراة غينيا بيساو

يلتقي المنتخب المصري مع السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

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وخسر المنتخب المصري امام نظيره النيجيري في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو قبل أن يفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد.

وتقام المباراة يوم 19 يناير الجاري على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

يذكر أن المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب كان آخرها عام 2010.

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