أمم إفريقيا - موعد مباراة مصر أمام السودان.. القنوات الناقلة

يلتقي المنتخب المصري مع السودان في الجولة الثالثة من دور المجموعات لأمم إفريقيا في نسختها الـ33.

وتستضيف الكاميرون أمم إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير بمشاركة 24 منتخبا.

وأوقعت القرعة المنتخب المصري إلى جانب منتخبات نيجيريا وغينيا بيساو والسودان في المجموعة الرابعة.

وخسر المنتخب المصري امام نظيره النيجيري في الجولة الأولى بهدف دون رد سجله كيليتشي إيهيناتشو قبل أن يفوز على غينيا بيساو بهدف دون رد.

وتقام المباراة يوم 19 يناير الجاري على ملعب أحمدو أهيدجو.

ويلعب اللقاء في تمام الساعة 9:00 مساء.

وتذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورتس ماكس 1.

يذكر أن المنتخب المصري هو صاحب الرقم القياسي في الفوز بالبطولة برصيد 7 ألقاب كان آخرها عام 2010.