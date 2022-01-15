سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى ثمن نهائي أمم إفريقيا.. والخصوم المتوقعة

السبت، 15 يناير 2022 - 22:59

كتب : FilGoal

أحمد حجازي - ماما بالدي - مصر - غينيا بيساو

حقق المنتخب المصري فوزه الأول في أمم إفريقيا 2021 على حساب غينيا بيساو في الجولة الثانية بهدف دون رد.

وأوقغت القرعة منتخب مصر في المجموعة الرابعة بجانب نيجيريا وغينيا بيساو والسودان.

وتقام بطولة أمم إفريقيا في الكاميرون بمشاركة 24 منتخبا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

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ويتواجد المنتخب المصري في المركز الثاني للمجموعة برصيد 3 نقاط بعد الفوز على غينيا بيساو خلف المتصدر منتخب نيجيريا بـ6 نقاط.

ويواجه الفراعنة منتخب السودان في الجولة الثالثة بينما يلتقي منتخب نيجيريا مع غينيا بيساو.

فما هي سيناريوهات تأهل منتخب مصر إلى دور الـ16، سواء في الصدارة أو المركز الثاني أو المركز الثالث؟ ومن هم خصوم مصر المتوقعين في دور الـ16؟

الصدارة

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خسر المنتخب المصري فرصته في صدارة المجموعة حيث سيكون أعلى رصيد ممكن من النقط يصل له هو 6 نقاط وهو نفس رصيد منتخب نيجيريا.

وبحسب القواعد، ففي حال تساوي منتخبين في عدد النقاط سيكون الاحتكام للمواجهات المباشرة وهي ما يتفوق فيها منتخب نيجيريا بعد الفوز على مصر بهدف دون رد.

المركز الثاني

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سيحصد المنتخب المصري المركز الثاني في المجموعة حال الفوز أو التعادل مع منتخب السودان في المواجهة الأخيرة بغض النظر عن نتيجة مباراة غينيا بيساو ونيجيريا.

حال الخسارة من السودان، سيحتاج المنتخب المصري إلى عدم فوز غينيا بيساو على نيجيريا.

وفي هذه الحالة لن يكون أمام مصر إلا احتمال واحد في دور الـ16 وهو مواجهة متصدر المجموعة الخامسة.

وتضم المجموعة الخامسة الجزائر وسيراليون وغينيا الإستوائية وكوت ديفوار.

منتخب كوت ديفوار فاز على غينيا الإستوائية بهدف دون رد بينما تعادل منتخب الجزائر مع سيراليون دون أهداف.

ويلعب منتخب الجزائر مع غينيا الإستوائية غدا الأحد بينما يلعب منتخب كوت ديفوار أمام سيراليون.

المركز الثالث

خسارة المنتخب المصري أمام السودان مع عدم فوز غينيا بيساو على نيجيريا سيعني احتلال الفراعنة للمركز الثالث.

وقتها سينتظر المنتخب المصري أن يكون ضمن أفضل 4 من أصحاب المركز الثالث بين الـ6 مجموعات للصعود إلى ثمن النهائي.

حال الصعود سيلتقي المنتخب المصري مع متصدر واحد من المجموعتين الأولى أو الثانية.

المجموعة الأولى تضم منتخبات الكاميرون وإثيوبيا وبوركينا فاسو وكاب فيردي.

ويتصدر منتخب الكاميرون الترتيب برصيد 6 نقاط أمام كاب فيردي وبوركينا فاسو، وسيخسر صاحب الأرض الصدارة لصالح كاب فيردي حال الخسارة في الجولة الأخيرة.

المجموعة الثانية تضم منتخبات السنغال وغينيا ومالاوي وزيمبابوي.

ويتساوى منتخبا السنغال مع غينيا برصيد 4 نقاط في الصدارة أمام مالاوي صاحب المركز الثالث بثلاث نقاط.

ويلعب منتخب السنغال أمام مالاوي فيما يواجه منتخب غينيا نظيره زيمبابوي.

حال فوز السنغال وغينيا سيكون الاحتكام لفارق الأهداف لتحديد المتصدر بعد تعادل المنتخبان في المواجهات المباشرة دون أهداف.

حال فوز مالاوي على السنغال مع تعادل أو خسارة غينيا أمام زيمبابوي ستنتزع الصدارة.

مصر نيجيريا غينيا بيساو أمم إفريقيا
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