مؤتمر مدرب الكاميرون: سنلعب افتتاح أمم إفريقيا بمشاعرنا

السبت، 08 يناير 2022 - 17:10

كتب : FilGoal

أنطونيو كونسيساو

يرى توني كونسيساو مدرب منتخب الكاميرون بأن بلاده ستخوض مباراة افتتاح بطولة أمم إفريقيا بقلوب مفعمة بالمشاعر.

الكاميرون تواجه بوركينا فاسو مساء غد الأحد في افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا 2021.

وقال توني كونسيساو في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي للمباراة: "شاهدنا ودية بوركينا فاسو أمام الجابون ولاحظنا مدى قوة الفريق".

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وأضاف "هم فريق قوي جدا، وكذلك أقوياء جسديا وبدنيا، لذلك يجب أن نلعب بحذر وأن نكون في كامل تركيزنا".

مدرب الكاميرون أتم "غدا ينتظرنا يوم هام. مباراة سنلعبها بمشاعر متلهفة لتمثيل هذا البلد، ويكفينا فقط التحكم في مشاعرنا لتحقيق الفوز في اللقاء".

وتتواجد الكاميرون مستضيف البطولة في المجموعة الأولى رفقة بوركينا فاسو، وإثيوبيا، وكاب فيردي.

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عباس تراوري لاعب بوركينا فاسو كان قد كشف لـFilGoal.com عن تأكد غيابه عن افتتاح أمم إفريقيا رفقة اللاعبين سعيدو سيمبوري، وإيدموند تابسوبا، ودانجو واتارا، وسومايلا واتارا بجانب المدرب كامو مالو بسبب كورونا. (طالع التفاصيل)

شبكة قنوات بي إن سبورتس كشفت بدورها عن تقدم بوركينا فاسو باحتجاج رسمي عن نتيجة مسحات الفريق من قبل كاف، وطالبت بإجراء مسحات جديدة. (طالع التفاصيل)

بوركينا فاسو تحل ضيفا على الكاميرون في السادسة مساء غد الأحد بافتتاح بطولة أمم إفريقيا.

وتعقبها مباراة إثيوبيا وكاب فيردي في المجموعة ذاتها.

وتبدأ كأس إفريقيا، التي تأجلت عاما بسبب تفشي فيروس كورونا، في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا، وتقام خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ضد نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

كأس أمم إفريقيا الكاميرون بوركينا فاسو
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