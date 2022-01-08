لاعب بوركينا فاسو لـ في الجول: كورونا سيبعدني و4 لاعبين والمدرب عن لقاء الكاميرون

كشف عباس تراوري لاعب بوركينا فاسو إصابته وزملاء له بفيروس كورونا قبل يوم من لقاء الفريق ضد الكاميرون في افتتاح كأس إفريقيا 2021.

وقال تراوري لـFilGoal.com:"مسحتي إيجابية".

وأضاف "وكذلك المدرب كامو مالو، وأيضا اللاعبين سعيدو سيمبوري وإيدموند تابسوبا ودانجو واتارا وسومايلا واتارا".

وبذلك ستفقد بوركينا فاسو 5 لاعبين ومدربها أمام أسود الكاميرون.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتعقبها مباراة إثيوبيا وكاب فيردي في المجموعة ذاتها.

وتبدأ كأس إفريقيا، التي تأجلت عاما بسبب تفشي فيروس كورونا، في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ضد نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتجري المباراة النهائية في 6 فبراير المقبل.