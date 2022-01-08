بي.إن.سبورتس: بوركينا فاسو تحتج وتطالب بإعادة إجراء مسحات الكشف عن كورونا

السبت، 08 يناير 2022 - 14:44

كتب : FilGoal

منتخب بوركينا فاسو

قالت شبكة بي.إن.سبورتس إن منتخب بوركينا فاسو احتج على نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها الفريق اليوم السبت.

وأشارت إلى أن الفريق طالب بإعادة إجراء المسحات.

وكان فيرمان سانون مساعد كامو مالو مدرب بوركينا فاسو قال في مؤتمر صحفي إن المسحات كشفت إصابة 4 لاعبين في الفريق بفيروس كورونا.

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وصرح عباس تراوري لاعب الفريق لـ FilGoal.com أنه والمدرب مالو و4 لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا وسيغيبون عن لقاء الكاميرون يوم الأحد.

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتعقبها مباراة إثيوبيا وكاب فيردي في المجموعة ذاتها.

وتبدأ كأس إفريقيا، التي تأجلت عاما بسبب تفشي فيروس كورونا، في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ضد نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتجري المباراة النهائية في 6 فبراير المقبل.

بوركينا فاسو كأس إفريقيا
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