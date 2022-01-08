بي.إن.سبورتس: بوركينا فاسو تحتج وتطالب بإعادة إجراء مسحات الكشف عن كورونا

قالت شبكة بي.إن.سبورتس إن منتخب بوركينا فاسو احتج على نتيجة مسحات الكشف عن فيروس كورونا التي خضع لها الفريق اليوم السبت.

وأشارت إلى أن الفريق طالب بإعادة إجراء المسحات.

وكان فيرمان سانون مساعد كامو مالو مدرب بوركينا فاسو قال في مؤتمر صحفي إن المسحات كشفت إصابة 4 لاعبين في الفريق بفيروس كورونا.

وصرح عباس تراوري لاعب الفريق لـ FilGoal.com أنه والمدرب مالو و4 لاعبين أصيبوا بفيروس كورونا وسيغيبون عن لقاء الكاميرون يوم الأحد.

🚨 منتخب بوركينا فاسو 🇧🇫 يحتج ويطالب بإعادة اختبارات الكشف عن فيروس كورونا بعد تأكد إصابة 4⃣ لاعبين ركائز في صفوفه 😷😷😷😷 — beIN SPORTS الإخبارية (@beINSPORTS_news) January 8, 2022

وتنطلق المباراة الساعة 6 مساء بتوقيت القاهرة.

وتعقبها مباراة إثيوبيا وكاب فيردي في المجموعة ذاتها.

وتبدأ كأس إفريقيا، التي تأجلت عاما بسبب تفشي فيروس كورونا، في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ضد نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.

وتجري المباراة النهائية في 6 فبراير المقبل.