مؤتمر برتراند تراوري: أخبرونا بوجود كورونا في صفوفنا وكاف نفى صلته بالفريق الطبي

كشف برتراند تراوري قائد منتخب بوركينا فاسو عن واقعة غامضة حدثت في معسكر الفريق قبل يومين فقط من افتتاح بطولة كأس أمم إفريقيا.

وقال برتراند تراوري في تصريحات خلال المؤتمر الصحفي لافتتاح أمم إفريقيا: "تم إخطارنا بوجود حالات إيجابية لـ كورونا بين صفوفنا، سواء بين اللاعبين أو الجهازين الفني والإداري".

واستدرك "لكن هناك أمر مزعج. قيل لنا أنه يجب إجراء مسحات كورونا قبل 48 ساعة من موعد المباراة. جاءنا فريق طبي بالفعل واستفسرنا من كاف عن هويتهم فأخبرونا بأنهم لم يرسلوا أحدا".

تراوري أتم "بعد ذلك جاء لنا فريق طبي آخر من كاف حوالي الساعة 11 مساء وأجروا لنا اختبار أجسام مضادة فقط، وليس مسحات طبية".





















































































































































عباس تراوري لاعب بوركينا فاسو كان قد كشف لـFilGoal.com عن تأكد غيابه عن افتتاح أمم إفريقيا رفقة اللاعبين سعيدو سيمبوري، وإيدموند تابسوبا، ودانجو واتارا، وسومايلا واتارا بجانب المدرب كامو مالو بسبب كورونا. (طالع التفاصيل)

شبكة قنوات بي إن سبورتس كشفت بدورها عن تقدم بوركينا فاسو باحتجاج رسمي عن نتيجة مسحات الفريق من قبل كاف، وطالبت بإجراء مسحات جديدة. (طالع التفاصيل)

بوركينا فاسو تحل ضيفا على الكاميرون في السادسة مساء غد الأحد بافتتاح بطولة أمم إفريقيا.

وتعقبها مباراة إثيوبيا وكاب فيردي في المجموعة ذاتها.

وتبدأ كأس إفريقيا، التي تأجلت عاما بسبب تفشي فيروس كورونا، في الكاميرون بمشاركة 24 فريقا، وتقام خلال الفترة من 9 يناير وحتى 6 فبراير المقبل.

ويلعب منتخب مصر في المجموعة الرابعة ضد نيجيريا والسودان وغينيا بيساو.