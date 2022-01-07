بدون جوارديولا ومحرز و7 لاعبين.. مانشستر سيتي يضرب سويندون برباعية

الجمعة، 07 يناير 2022 - 23:59

كتب : FilGoal

جابرييل جيسوس - سويندون تاون × مانشستر سيتي

تغلب مانشستر سيتي على مضيفه سويندون تاون بأربعة أهداف مقابل هدف وحيد ضمن منافسات دور الـ64 لكأس الاتحاد الإنجليزي.

بدأ مانشستر سيتي بتسجيل الهدف الأول في الدقيقة 14 عن طريق البرتغالي برناردو سيلفا، بعد تمريرة حاسمة من الواعد كول بالمر.

وفي الدقيقة 28 أرسل البلجيكي كيفن دي بروين تمريرة إلى المهاجم البرازيلي جابرييل جيسوس، ليسجل الأخير في أسفل الزاوية اليمنى.

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في الشوط الثاني أضاف مانشستر سيتي الهدف الثالث بركلة حرة رائعة سددها الألماني إلكاي جوندوجان في الدقيقة 59.

وأهدر جابرييل جيسوس ركلة جزاء في الدقيقة 62، حيث تصدى لها الحارس لويس وارد.

ونجح سويندون في تسجيل هدفه الوحيد بتمريرة من جوناثان ويليامز وصلت إلى هاري ماكيردي الذي سددها في أسفل الزاوية اليمنى لتتخطى الحارس زاكاري ستيفن.

أخيرا أسدل كول بالمر الستار على هذه المباراة برابع أهداف مانشستر سيتي في الدقيقة 82، في أقصى الزاوية اليسرى هذه المرة، من متابعة لتسديدة برناردو سيلفا التي ارتطمت بالدفاع.

الفوز قاد مانشستر سيتي إلى دور الـ32 في غياب 7 لاعبين من الفريق الأول و14 فردا في الأطقم الفنية والإدارية على رأسهم المدرب بيب جوارديولا ومساعده خوانما ليو بسبب جائحة كورونا، وبدون رياض محرز المتواجد مع منتخب الجزائر لخوض منافسات كأس أمم إفريقيا.

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