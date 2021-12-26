إصابة باتريك فييرا بفيروس كورونا

أعلن نادي كريستال بالاس إصابة مدربه باتريك فييرا بفيروس كورونا قبل ساعات من لقاء توتنام مساء الأحد.

وحامت الشكوك حول إمكانية تأجيل اللقاء قبل ساعات من انطلاقه بسبب إصابات بفيروس كورونا في صفوف بالاس، قبل أن تتأكد إقامة المباراة في موعدها بشكل طبيعي (التفاصيل).

وأفاد النادي في بيان: "يمكننا أن نؤكد أن باتريك فييرا مدرب كريستال بالاس يخضع للعزل الذاتي بعد إيجابية مسحة فيروس كورونا".

وأضاف البيان "سيغيب فييرا عن قيادة الفريق في مباراة اليوم ضد توتنام".

وأتم البيان "سينوب مساعد المدرب أوسيان روبرتس عن فييرا لمباراة توتنام".

وأوضح النادي أن المباراة ستكون في موعدها على الرغم من إصابات كورونا التي يعاني من الفريق في الفترة الحالية.

وكان موقع فوتبول لندن ذكر أنه هناك احتمالية تأجيل المباراة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

وتابع التقرير أنه تأكدت إصابة عضوين من الطاقم التدريبي لكريستال بالاس بالفيروس مع تزايد الحالات داخل الفريق والتي تحدث عنها باتريك فييرا يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي.

وكان لاعبو كريستال بالاس قد أخروا السفر إلى فندقهم في يوم عيد الميلاد حتى سماع رد من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يستعد الآن لتأجيل المباراة، بسبب إرتفاع الإصابات.

يذكر أن توتنام يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بلاس في المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة.