رغم إصابات كورونا مباراة توتنام وكريستال بلاس في موعدها

الأحد، 26 ديسمبر 2021 - 12:23

كتب : عمر خالد

احتفال هاري كين بهدفه في توتنام أمام ليفربول

أكد نادي كريستال بالاس أن مباراته ضد توتنام في الدوري الإنجليزي ستقام في وقتها المحدد.

وأوضح النادي أن المباراة ستكون في موعدها على الرغم من إصابات كورونا التي يعاني من الفريق في الفترة الحالية.

وكان موقع فوتبول لندن ذكر أنه هناك احتمالية تأجيل المباراة بسبب ارتفاع إصابات كورونا.

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وتابع التقرير أنه تأكدت إصابة عضوين من الطاقم التدريبي لكريستال بالاس بالفيروس مع تزايد الحالات داخل الفريق والتي تحدث عنها باتريك فييرا يوم الجمعة الماضي في المؤتمر الصحفي.

وكان لاعبو كريستال بالاس قد أخروا السفر إلى فندقهم في يوم عيد الميلاد حتى سماع رد من الدوري الإنجليزي الممتاز، الذي يستعد الآن لتأجيل المباراة، بسبب إرتفاع الإصابات.

وبحسب موقع لندن وورلد، فإن لاعبي كريستال بالاس توجهوا صباح اليوم إلى المعسكر من أجل الخضوع لفحوصات جديدة، وفي حال عدم وجود إصابات جديدة سيتم إقامة المباراة.

وكان فييرا اعترف يوم الجمعة الماضي خلال المؤتمر الصحفي بأنه قلق بشأن الكيفية التي ستنتهي بها عطلة نهاية الأسبوع بالنسبة للنادي، بعد أن أعلن بالفعل أن اللاعبين قد تم عزلهم بعد تلقيهم اختبارات إيجابية خلال الأسبوع.

وقال فييرا للصحفيين: "عندما تنظر في عدد الحالات من حولنا بدأنا نشعر بالقلق، لدينا حالتان في الفريق خلال الأيام القليلة الماضية".

وأضاف "لقد بذلنا قصارى جهدنا لمنع كل هذه الأنواع من المواقف ولكن هذا مقلق، التطور في اليومين المقبلين لا نعرف كيف ستسير الأمور."

يذكر أن توتنام يحتل المركز السابع برصيد 26 نقطة، فيما يأتي فريق كريستال بلاس في المركز الـ 11 برصيد 20 نقطة.

توتنام كريستال بالاس الدوري الإنجليزي
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