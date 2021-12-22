إيتو: أنه شرف لأكون قادرا على بناء نجاح كأس الأمم الإفريقية

أبدى صامويل إيتو رئيس الاتحاد الكاميروني لكرة القدم سعادته بإقامة كأس الأمم الإفريقية 2022 في موعدها.

ومن المقرر أن تقام البطولة في التاسع من يناير المقبل وحتى السادس من فبراير.

وقال إيتو في تغريدة عبر حسابه: "أنه لشرف لأكون قادرا على بناء نجاح كأس الأمم الإفريقية بجوار باتريس موتسيبي رئيس الاتحاد الإفريقي صاحب النظرة".

What an honour to be able to build towards the success of Africa Cup of Nations next to the visionary Patrice Motsepe, president of @CAF_Online. #CAN2021 #COCAN @FecafootOfficie pic.twitter.com/Ye3KaZW2cE — Samuel Eto'o (@SamuelEtoo) December 22, 2021

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القرار النهائي بخصوص موعد إقامة أمم إفريقيا.

واجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي من أجل مناقشة تأجيل البطولة من عدمه في قطر بداية الأسبوع الماضي.(المزيد من التفاصيل هنا)

وزار باتريس موتسيبي رئيس كاف الكاميرون بعد ذلك لعرض وجهة النظر ومتابعة تطورات العمل هناك.(المزيد من التفاصيل)

وعقد المكتب التنفيذي اجتماعا اليوم بعد الزيارة لإصدار القرار النهائي.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي".

وتابع "تم التصويت في الاجتماع وفور الانتهاء منه تم التصديق على القرار".

وأتم "زيارة الرئيس موتسيبي إلى الكاميرون جاءت مثمرة للغاية".

ومن المنتظر أن تقام بطولة إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.