خبر في الجول - أغلبية مكتب كاف التنفيذي يصوت لإقامة أمم إفريقيا في موعدها

استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون.

ومن المقرر أن تقام منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل في الكاميرون.

وعلم FilGoal.com أن نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ كاف بإقامة البطولة في موعدها بأغلبية التصويت.

وكان قد تم رفض مقترح تأجيل أمم إفريقيا بأغلبية أعضاء اللجنة التنفيذية.

وعلم FilGoal.com أن باتريس موتسيبي رئيس كاف سيتوجه إلى الكاميرون خلال 48 ساعة المقبلة للاجتماع مع اللجنة المنظمة.

ويجتمع موتسيبي مع اللجنة للوصول إلى قرار أخير والإعلان عن القرار النهائي بعدها من الكاميرون.

أما بالنسبة للوضع الحالي فهو إقامة البطولة في موعدها ما لم يحدث أي تطورات خلال زيارة موتسيبي للكاميرون.