مصدر من كاف لـ في الجول يكشف سبب زيارة موتسيبي إلى الكاميرون

الأحد، 19 ديسمبر 2021 - 21:39

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

استقر المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي لكرة القدم (كاف) على إقامة أمم إفريقيا في موعدها بالكاميرون.

ولكن يتجه باتريس موتسيبي رئيس كاف إلى الكاميرون خلال 48 ساعة قبل أن يعلن القرار النهائي من هناك.

وعلم FilGoal.com أن نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ كاف بإقامة البطولة في موعدها بأغلبية التصويت ورفض مقترح التأجيل. (مزيد من التفاصيل هنا)

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وسأل FilGoal.com مصدر من كاف عن سر زيارة موتسيبي رغم قرار المكتب التنفيذي فأجاب: "رئيس كاف سيعرض وجهة النظر التي تطالب بالتأجيل لمعرفة موقف الكاميرون".

وأضاف "يمكننا القول أن الكرة الآن في ملعب الكاميرون والتي ترغب في إقامة البطولة بموعدها وأبرزوا ذلك خلال اجتماع اليوم".

وشدد "لدينا ثقة من إقامة البطولة في موعدها المحدد واستعدادهم لاستضافة الحدث".

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.

واختتم مصدر كاف تصريحاته قائلا: "موتسيبي يريد التأكد من أن كل شيء على ما يرام في الكاميرون وعلى أتم الاستعداد".

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