مصدر من كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القرار النهائي بخصوص موعد إقامة أمم إفريقيا.

واجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي من أجل مناقشة تأجيل البطولة من عدمه في قطر بداية الأسبوع الماضي.(المزيد من التفاصيل هنا)

وزار باتريس موتسيبي رئيس كاف الكاميرون بعد ذلك لعرض وجهة النظر ومتابعة تطورات العمل هناك.(المزيد من التفاصيل)

وعقد المكتب التنفيذي اجتماعا اليوم بعد الزيارة لإصدار القرار النهائي.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي".

وتابع :تم التصويت في الاجتماع وفور الانتهاء منه تم التصديق على القرار".

وأتم "زيارة الرئيس موتسيبي إلى الكاميرون جاءت مثمرة للغاية".

ومن المنتظر أن تقام بطولة إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.