مصدر من كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي

الأربعاء، 22 ديسمبر 2021 - 16:30

كتب : محمد عبد العظيم

الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف - بيان رسمي

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن القرار النهائي بخصوص موعد إقامة أمم إفريقيا.

واجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد الإفريقي من أجل مناقشة تأجيل البطولة من عدمه في قطر بداية الأسبوع الماضي.(المزيد من التفاصيل هنا)

وزار باتريس موتسيبي رئيس كاف الكاميرون بعد ذلك لعرض وجهة النظر ومتابعة تطورات العمل هناك.(المزيد من التفاصيل)

أخبار متعلقة
مصدر من كاف يرد عبر في الجول على تقارير إصابة سباعي الرجاء بـ كورونا قبل لقاء الأهلي يوفنتوس يقرر إراحة لاعبيه حتى نهاية العام الأهلي يقرر استمرار متولي في الدوحة أسبوعين للعلاج تشوبو موتنج وأونانا على رأس قائمة الكاميرون لـ كأس أمم إفريقيا

وعقد المكتب التنفيذي اجتماعا اليوم بعد الزيارة لإصدار القرار النهائي.

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي".

وتابع :تم التصويت في الاجتماع وفور الانتهاء منه تم التصديق على القرار".

وأتم "زيارة الرئيس موتسيبي إلى الكاميرون جاءت مثمرة للغاية".

ومن المنتظر أن تقام بطولة إفريقيا خلال الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير.

أمم إفريقيا موعد أمم إفريقيا
نرشح لكم
مصدر من كاف لـ في الجول: مسحة أحداد سلبية.. هذا اللاعب الوحيد الذي يغيب عن لقاء الأهلي الأهلي يقرر استمرار متولي في الدوحة أسبوعين للعلاج تشوبو موتنج وأونانا على رأس قائمة الكاميرون لـ كأس أمم إفريقيا مصدر من كاف يرد عبر في الجول على تقارير إصابة سباعي الرجاء بـ كورونا قبل لقاء الأهلي
أخر الأخبار
مصدر من كاف لـ في الجول: مسحة أحداد سلبية.. هذا اللاعب الوحيد الذي يغيب عن لقاء الأهلي 3 دقيقة | إفريقيا
ديلي ميل: مدافع ليفربول يدخل دائرة اهتمام ريال مدريد 40 دقيقة | الدوري الإسباني
مصدر من كاف لـ في الجول: أمم إفريقيا في موعدها بشكل نهائي 52 دقيقة | إفريقيا
يوفنتوس يقرر إراحة لاعبيه حتى نهاية العام ساعة | الدوري الإيطالي
الأهلي يقرر استمرار متولي في الدوحة أسبوعين للعلاج ساعة | إفريقيا
تشوبو موتنج وأونانا على رأس قائمة الكاميرون لـ كأس أمم إفريقيا ساعة | إفريقيا
مصدر من كاف يرد عبر في الجول على تقارير إصابة سباعي الرجاء بـ كورونا قبل لقاء الأهلي ساعة | إفريقيا
آس: كورونا تضرب لاعبا جديدا في ريال مدريد 2 ساعة | الدوري الإسباني
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 يوسف بلايلي يفسخ تعاقده مع قطر القطري 2 رسالة من ساسي لجمهور مصر عقب خطأ السولية ضد تونس 3 حوار في الجول - أجايي يكشف تفاصيل ما حدث مع موسيماني بعد استبعاده.. الذكريات الأفضل واللعب لـ الزمالك 4 قائمة كأس الأمم الإفريقية المبدئية – غياب طارق حامد وحسين فيصل.. وعودة تريزيجيه ورمضان واستمرار مروان