المتحدث باسم وزارة الرياضة في الكاميرون: ثقة المكتب التنفيذي انتصار لنا ولـ إفريقيا

شدد إيزيكال بوثي المتحدث باسم وزارة الرياضة الكاميرونية على زيارة باتريس موتسيبي رئيس كاف إلى الكاميرون من أجل الوقوف على مدى الجاهزية لاتشافة البطولة.

وكشف مصدر من كاف لـ في الجول في وقت سابق سبب زيارة موتسيبي إلى الكاميرون. (المزيد من التفاصيل من هنا)

وعلم FilGoal.com أن نهاية اجتماع اللجنة التنفيذية لـ كاف بإقامة البطولة في موعدها بأغلبية التصويت ورفض مقترح التأجيل. (المزيد من التفاصيل من هنا)

وقال إيزيكال بوثي مينسيب في تصريحات لـ FilGoal: "تم إخطار الحكومة الكاميرونية رسميا منذ قليل بوصول باتريس موتسيبي رئيس كاف صباح الغد الاثنين في زيارة رسمية للكاميرون للوقوف على مدى جاهزيتنا لاستضافة البطولة".

وأضاف "زيارة موتسيبي ستبدأ من ملعب أوليمبي ثم ينتقل لجميع الملاعب والمرافق الاخرى وتستمر حتى يوم الأربعاء".

وتابع "صامويل إيتو تحدث أمس مع باتريس موتسيبي وجياني إنفانتينو وأكد لهم رفضنا تأجيل البطولة وأننا مستعدين لإقامة البطولة وهو ما شدد عليه قبل بداية الاجتماع اليوم".

وأتم "نشكر المكتب التنفيذي لـ كاف على ثقته ورفض تأجيل البطولة، هذا انتصار لنا ولإفريقيا".

ومن المقرر أن تستضيف الكاميرون منافسات أمم إفريقيا في الفترة من 9 يناير إلى 6 فبراير المقبل.