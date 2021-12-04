حسين السيد لـ في الجول: عدم قيد حسين فيصل مسؤولية كارتيرون.. ولا علاقة لنجلي

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:53

كتب : بسام أبو بكر

حسين فيصل يحتفل بهدف مصر في السودان

شدد حسين السيد عضو اللجنة السابقة المكلفة بإدارة الزمالك والمشرف العام على الكرة وقتها لى أنه لم يكن له أي دور في رحيل حسين فيصل عن الزمالك.

ورحل حسين فيصل مجانا عن صفوف الزمالك إلى سموحة خلال سوق الانتقالات الماضي.

وسجل حسين فيصل هدفا وصنع آخر في مباراة منتخب مصر أمام السودان في كأس العرب.

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وعلق مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك الحالي على رحيل حسين فيصل مجانا واصفا إياه بإهدار المال العام. (طالع التفاصيل)

وقال حسين السيد لـ FilGoal.com: "البعض يتداول الشائعات دون معرفة الحقيقة، ليس لي صلة من قريب أو بعيد برحيل حسين فيصل".

وأضاف "الحقيقة هو أنه هناك 42 لاعبا بين مواليد 99 و2000، في بداية كل موسم يختار المدير الفني للفريق الأول 5 لاعبين وهو العدد المسموح به".

وتابع "كارتيرون وقتها اختار 5 لاعبين ليس من بينهم حسين فيصل".

واستكمل "البعض يقول أن حسين فيصل رحل لكي يتم قيد نجلي وهذا غير صحيح".

وأتم "اتحاد الكرة لا يستطيع أن يقوم بقيد ابني أو أي لاعب آخر لنادي الزمالك مع إيقاف النادي من القيد لفترتين سواء في الفريق الأول أو الناشئين".

وفاز حسين فيصل بجائزة رجل مباراة مصر أمام السودان. (طالع التفاصيل)

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