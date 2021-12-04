مرتضى منصور لـ في الجول: الاستغناء عن حسين فيصل مجانا جريمة.. سألجأ للرقابة الإدارية

السبت، 04 ديسمبر 2021 - 21:22

كتب : بسام أبوبكر

حسين فيصل يحتفل بهدف مصر في السودان

أبدى مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك اندهاشه من موافقة اللجنة المؤقتة على رحيل حسين فيصل مجانا إلى سموحة.

وسجل حسين فيصل هدفا وصنع آخر في مباراة منتخب مصر أمام السودان في كأس العرب.

وقال مرتضى منصور في تصريحات لموقع FilGoal.com: " الاستغناء عن حسين فيصل مجانا جريمة وإهدار للمال العام، الرأي العام الزملكاوي يأخذ حقه الآن من اللجنة التي وافقت على رحيله مجانا".

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وأضاف "نحن أيضا كمجلس لدينا حق ونريد أن نستعيده للزمالك، سألجأ للرقابة الإدارية لمعرفة من استغنى عن حسين فيصل مجانا".

وتابع "اللجنة الماضية وافقت على رحيل حسين فيصل مجانا لسموحة الذي لم يوافق على بيع حسام حسن للزمالك وباعه للأهلي".

وأتم "مندهش من موافقة اللجنة على رحيل بعض اللاعبين رغم علمهم بمنع النادي من القيد".

وفاز حسين فيصل بجائزة رجل مباراة مصر أمام السودان. (طالع التفاصيل)

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