كأس العرب - حسين فيصل رجل مباراة مصر والسودان

حصد حسين فيصل جائزة رجل مباراة مصر والسودان في الجولة الثانية من كأس العرب 2021.

وفاز منتخب مصر بخماسية دون مقابل على نظيره السوداني ليزاحم الجزائر في الصدارة.

وشارك حسين فيصل لاعب سموحة لأول مرة بقميص منتخب مصر وسجل هدفا وصنع آخر.

حسين صنع هدف مصر الثالث والذي سجله محمود حمدي الونش، كما سجل الهدف الرابع في الشوط الثاني.

وكان محمد مجدي أفشة قد حصد جائزة رجل مباراة مصر وليبيا في الجولة الماضية بعدما سجل هدف الفوز.











































































































حقق المنتخب المصري الفوز الرابع عشر له على السودان، والأول منذ كأس الأمم الإفريقية 2008، إذ التقى المنتخبين بعد ذلك في مباراتين انتهت واحدة فوز السودان وأخرى بالتعادل في دربي حوض النيل.

منتخب مصر حقق ثاني أكبر انتصار في تاريخه على شقيقه السوداني بعد الفوز 6-1 في تصفيات كاس العالم 2006.

لأول مرة يحقق منتخب مصر فوزا في كأس العرب منذ نسخة 1998، إذ خسر المنتخب في نسختي 1998 و2012 مباراتين وتعادل في 2.

المباراة شهدت مشاركة دولية أولى حسين فيصل ومروان داوود بقميص منتخب مصر.

وشهدت أيضا تسجيل أحمد رفعت وأحمد سيد زيزو أول هدف دولي لكلاهما.

فوز رفع رصيد مصر في الصدارة برصيد 6 نقاط بالتساوي مع الجزائز، بينما يتذيل منتخب السودان الترتيب بدون رصيد، فيما يحتل منتخب لبنان المركز الثالث.

وستكون مباراة مصر والجزائر الثلاثاء المقبل حاسمة في صراع صدارة المجموعة الرابعة.