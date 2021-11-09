بداية تجربة الوقوف الآمن للجماهير في مدرجات إنجلترا من يناير

أعلن وزير الرياضة البريطاني نايجل هادلستون عن البدء في تجربة الوقوف الآمن للجماهير بداية من شهر يناير المقبل.

الوقوف الآمن هو تخصيص جزء من المدرجات للجماهير لمشاهدة المباراة أثناء وقوفهم بدلا من الجلوس في المقاعد طوال المباراة

مانشستر يونايتد وسيتي، وتوتنام، وتشيلسي، وكارديف هي الأندية التي تم الموافقة على إعطائهم رخصة لتخصيص جزء من المدرجات لوقوف الجماهير بداية من شهر يناير المقبل.

وقال هادلستون في تصريحات نقلتها شبكة سكاي سبورتس: "يسعدني أن أوافق على أن هذه الأندية الخمسة تبنت مناطق وقوف آمنة مرخصة للنصف الثاني من الموسم بشكل مبكر".

وتابع "لقد حان الوقت الآن لتطبيق تجربة الوقوف الآمن في الدوري الممتاز ودوري الدرجة الأولى، قبل اتخاذ قرار بنشره على نطاق واسع".

وأضاف "يستحق المشجعون خيارات مختلفة حول كيفية الاستمتاع بالمباريات مباشرة وسأراقب تقدم هذه التجارب باهتمام".

التجربة والتي تنظمها هيئة سلامة الملاعب الرياضية، ستمثل نهاية الحظر الشامل للوقوف في الملاعب الإنجليزية والذي كان ساريا من عام 1994.

ويحتل تشيلسي حاليا صدارة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة وبفارق ثلاث نقاط عن أقرب ملاحقيه مانشستر سيتي وويستهام برصيد 23 نقطة لكل منهم.