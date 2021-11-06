سيد عبد الحفيظ: شاركت في القمة بنتيجتي 6-1 و5-3.. وكان يمكننا الفوز بنتيجة أكبر

أبدى سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي سعادته بالمشاركة في أكبر نتيجة في القمة المصرية كلاعب ومدير كرة.

وفاز الأهلي على الزمالك في قمة الجولة الثالثة من الدوري المصري بنتيجة 5-3. (طالع التفاصيل)

وقال سيد عبد الحفيظ عقب المباراة: "شرف لي أن أتواجد كلاعب في مباراة 6-1 وكمدير كرة في مباراة 5-3".

وأضاف ردا على تصريحات كارتيرون بأن الأهلي المرشح الأبرز لحصد الدوري: "البعض أراد أن (ينيمنا بتصريحات بس احنا شاربين قهوة من السنة اللي فاتت وصاحيين)".

وأكمل "ما زالت البطولة في بداياتها، وطالبنا اللاعبين بضرورة الفوز".

وأردف "مر 3 أسابيع، ومع الوقت سنتعرف على أفضل تشكيل وتبديل".

وأضاف "بدأنا بقوة وفزنا على الإسماعيلي والزمالك بنتائج كبيرة، ونريد أن نبني عليها".

وتابع "حضّرنا المباراة بشكل جيد".

وأتم "اسم الأهلي كبير وكان يمكننا أن نفوز بنتيجة أكبر".



















































































































































































































































































































































































وحسم الأهلي المباراة ليرتقي لصدارة ترتيب الدوري رافعا رصيده إلى 9 نقاط.

بينما تراجع الزمالك للمركز الخامس وتوقف رصيده عند 6 نقاط.

وشهدت القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها، بعد سجل الفريقان 8 أهداف.

وانتهى الشوط الأول بنتيجة 3-صفر، قبل أن يقلص الزمالك النتيجة في الشوط الثاني لتنتهي المواجهة 5-3.