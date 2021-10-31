كارتيرون: كان بإمكاننا تسجيل أكثر من هدفين ولكن سعيد بعدم استقبال أهداف.. وسبب غياب أوباما

أعرب باتريس كارتيرون المدير الفني لفريق الزمالك عن سعادته بالفوز على طلائع الجيش والخروج بشباك نظيفة للمباراة الثانية على التوالي.

وتغلب الزمالك على طلائع الجيش بهدفين دون مقابل ضمن مباريات الجولة الثانية من مسابقة الدوري.

وقال كارتيرون عبر المؤتمر الصحفي: "سعيد بالأداء وتحقيق الفوز أمام طلائع الجيش، نحتاج إلى الفوز باستمرار وسجلنا هدفين وكان بإمكاننا تسجيل أكثر من ذلك".

وأضاف "الأهم من تسجيل مزيد من الأهداف هو الحفاظ على نظافة شباكنا للمباراة الثانية على الوالي".

وتابع المدرب الفرنسي "وصل عمر السعيد إلى مستوى جيد ويؤدي بقوة من الناحية البدنية ومن الطبيعي أن يحصل على الفرصة طالما يثبت جدارته".

وواصل "سعيد بتسجيل عمر السعيد هدفه الثاني للمباراة الثانية على التوالي".

وبالحديث عن مستوى أحمد سيد زيزو قال: "يحتاج زيزو للمشاركة بشكل مستمر لأنه يزيد مستواه بالمشاركة المستمرة".

وعن سر غياب يوسف أوباما أوضح "ذلك بسبب شعوره بالإجهاد وقررت منحه راحة لعدم المخاطرة بسبب الحاجة إليه في المباريات الهامة المقبلة".

وعن استعداده لمواجهة الأهلي كشف "سنخوض معسكر مغلق قبل لقاء القمة بيومين ونستعد للمباراة بالشكل المطلوب".

واختتم تصريحاته بالحديث عن تصريحاته السابقة عن الأهلي قائلا "الأمر تم فهمه بصورة خاطئة وضحت أن الضغط أكبر عليهم بسبب الصرف والدعم الذي حدث لتعويض خسارة الدوري".