سيمفونية حمراء في قمة تاريخية.. الأهلي يهزم الزمالك 5-3

سيمفونية حمراء ونتيجة غير متوقعة، الأهلي يفوز على الزمالك في الجولة الثالثة من الدوري المصري بنتيجة 5-3.

سجل أهداف الأهلي: محمد أبو جبل في مرماه، علي معلول (هدفان) ومحمد شريف وأليو ديانج.

سجل أهداف الزمالك: مصطفى فتحي وأحمد سيد "زيزو" وأشرف بنشرقي.

وبتلك النتيجة تشهد القمة أكبر عدد من الأهداف في تاريخها برصيد 8 أهداف.

لأول مرة يستقبل الزمالك 3 أهداف في مباراة واحدة منذ مواجهة الترجي في دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا في مارس العام الجاري، وكانت المباراة تحت قيادة جايمي باتشيكو.

وتوقفت سلسلة اللاهزيمة للأبيض تحت قيادة باتريس كارتيرون بعد 25 مباراة متتالية وهو رقم حققه الأبيض في 2004 مع المدرب البرتغالي نيلو فينجادا.

سلسلة الفرنسي بدأت بعد الخسارة من الأهلي في الدور الأول الموسم الماضي بهدفين مقابل هدف، وانتهت اليوم بالخسارة في القمة من جديد.

ولا زال بيتسو موسيماني يتفوق على الزمالك مع الأهلي في 4 مواجهات فاز في 3 وتعادل في واحدة.

وأدار محمد عادل المباراة تحكيميا لتصبح تلك مباراة القمة الثالثة على التوالي التي يديرها حكم مصري.

التشكيل

اعتمد باتريس كارتيرون على عمر السعيد في الهجوم ومن خلفه أحمد سيد زيزو وأشرف بنشرقي.

وعاد يوسف أوباما لمركز صانع الألعاب بعدما غاب عن اللقاء الماضي ضد طلائع الجيش بسبب الإصابة.

زيزو يقود هجوم الزمالك في الدربي بجانب بنشرقي وعمر السعيد ⚪️🏹#في_القمة pic.twitter.com/AeB29y7V4n — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

الأهلي بدأ بخطة 3-4-3 بتواجد حمدي فتحي في الدفاع بجوار أيمن أشرف وبدر بانون.

في المقابل أشرك بيتسو موسيماني، محمد شريف في مركز المهاجم وبجواره محمد مجدي "أفشة" وبيرسي تاو.

وعاد أليو ديانج بعد انتهاء إيقافه ليجاور عمرو السولية في الوسط.

محمد الشناوي يحرس مرمى الأهلي ومحمد شريف يجاور أفشة وبيرسي تاو في هجوم أمام الزمالك #في_القمة pic.twitter.com/zUkHg9u6GW — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

وصف المباراة

بعد 5 دقائق أرسل علي معلول كرة عرضية من ركلة ركنية شتتها دفاع الزمالك بعيدا عن مناطق الخطورة.

خطورة الزمالك بدأت في الدقيقة التاسعة، لعبة ثنائية في الجهة اليسرى لهجوم الأبيض بين بنشرقي وزيزو لكن تمريرة المغربي لم تجد سوى دفاع الأهلي لتخرج الكرة لركنية بعدما مرت بجوار القائم الأيسر للشناوي.

الركنية نٌفذت وبتسديدة سهلة على الطائر مرت كرة يوسف أوباما بجوار القائم دون خطورة.

وفي الدقيقة 13 سدد زيزو كرة من خارج منطقة الجزاء مرت أعلى من عارضة الشناوي.

بيرسي تاو حاول دخول أجواء المباراة بتسديدة من الجهة اليسرى سهلة في يد أبو جبل مع مرور ربع ساعة من بداية اللقاء.

الدقيقة 16 شهدت أول أهداف اللقاء، تسديدة من ديانج اصطدمت بقدم محمود علاء وارتطمت بعارضة أبو جبل لتصطدم به وتسكن الشباك بهدف عكسي.

أليو ديانج وضع الكرة في الشباك مثلما يفعل بيده 🗑 📷علا أحمد pic.twitter.com/ExEn1vCRCi — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

لتهتز شباك الزمالك بأول هدف في الموسم الجاري بجميع المسابقات بعد 4 مباريات.

وأصبح أبو جبل أول حارس يسجل هدفا عكسيا في مباراة القمة، وسادس لاعب بين القطبين بعد كل من حسن الفار (مرتين في شباك الزمالك) وأحمد توفيق في شباك الزمالك، حسين الفار وإبراهيم الكبير ومحمد عامر في شباك الأهلي.

هدف محمد أبو جبل في مرماه هو الأول #في_القمة منذ هدف أحمد توفيق موسم 2013-2014 pic.twitter.com/bANTDhOGuX — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

وفي الدقيقة 18 تحصل علي معلول على ركلة جزاء بعد عرقلة من حمزة المثلوثي.

التونسي انبرى لها وسددها على يمين أبو جبل معلنا تقدم الأهلي بالهدف الثاني في الدقيقة 20.

هدف هو الثالث لمعلول ضد الزمالك بقميص الصفاقسي والأهلي، والثاني له مع الأهلي في القمة المصرية.

5 دقائق أخرى وتقدم الأهلي بهدف ثالث.

عرضية من عمرو السولية من داخل منطقة الجزاء على طريقة "رابونا" إلى محمد شريف الذي سدد بيمناه في شباك أبو جبل.

هدف هو الثالث لشريف في شباك الزمالك بعدما سجل من قبل في لقاء الدور الأول الموسم الماضي ثنائية.

كما واصل شريف سلسلته التهديفية الرائعة إذ سجل للمباراة الثامنة على التوالي في الدوري منذ الموسم الماضي.

- 3 مباريات في الدربي - 3 أهداف المخيف شريف حاضر دائما في الدربي 🔴🌟 pic.twitter.com/hNCcLE97gb — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

الدقيقة 35 شهدت البطاقة الصفراء الأولى في المباراة وكانت من نصيب طارق حامد بعد تدخل قوي على عمرو السولية في وسط الملعب.

وبعد 4 دقائق تحصل عمر السعيد على بطاقة صفراء للاعتراض على قرار محمد عادل حكم المباراة.

الدقيقة الثانية من الوقت بدلا من الضائع شهدت أخطر فرص الزمالك من يوسف أوباما وتصدى رائع من الشناوي من على خط المرمى لكن حكم الراية أشهر راية التسلل.

ثلاثية الأهلي في شباك الزمالك خلال 9 دقائق هي أسرع ثلاثية في الدربي منذ 70 عاما ⚽️⚽️⚽️ pic.twitter.com/3TFYDvqX1k — FilGoal (@FilGoal) November 5, 2021

الشوط الثاني

كارتيرون قرر في بداية الشوط الثاني إجراء تغيير هجومي للعودة إلى اللقاء من جديد بنزول مصطفى فتحي، الذي ارتدى شارة القيادة، بدلا من إمام عاشور.

الزمالك بدأ بقوة الشوط الثاني فضغط أحمد فتوح على أكرم توفيق ومن ثم مرر عمر السعيد الذي كان منفردا فسدد كرة ضعيفة مرت بجوار قائم الشناوي في الدقيقة 47.

في الدقيقة 50 أهدر محمد شريف انفرادا بعدما تلقى بينية من أفشة لكن تسديدته تصدى بها أبو جبل ومن ثم رفع الحكم المساعد راية التسلل.

قاعدة صواريخ

الدقيقة 51 عاد الزمالك لأحداث اللقاء مرة أخرى، تمريرة من فتوح لبنشرقي الذي مرر لمصطفى فتحي على حدود منطقة الجزاء.

فتحي سدد كرة صاروخية على يسار الشناوي الذي لم يتحرك للكرة لتسكن الكرة أقصى الزاوية معلنا تقليص الفارق إلى 3-1.

هدف هو الثاني لمصطفى فتحي في الدربي بعد هدفه في نهائي كأس مصر 2017.

بعد دقيقتين فقط رد الأهلي سريعا.

ركنية نفذها أفشة إلى أليو ديانج على حدود منطقة الجزاء، وسدد الدولي المالي كرة رائعة على يسار أبو جبل من ثاني تسديداته على مرمى الزمالك.

الدقيقة 59 ارتكب المثلوثي خطأ بعدما ضغط عمرو السولية عليه داخل منطقة الجزاء ليحصل الأهلي على ركلة جزاء ثانية في المباراة.

كارتيرون أجرى تغييرين جديدين بنزول سيف الدين الجزيري ومحمد أوناجم بدلا من عمر السعيد وحمزة المثلوثي على الترتيب.

علي معلول انبرى للركلة من جديد وسدد على يمين أبو جبل الذي تصدى لها وتابعها محمد شريف في الشباك.

محمد عادل عاد لتقنية الفيديو وأعاد ركلة الجزاء مرة أخرى بسبب دخول لاعبي الفريقين لمنطقة الجزاء قبل تنفيذ الركلة.

معلول تلك المرة سدد على يمين أبو جبل معلنا الهدف الخامس للأهلي والثالث له في شباك الزمالك بالدوري المصري في الدقيقة 64.

زيزو تدخل بقوة على أفشة بقوة في منتصف الملعب وتحصل على بطاقة صفراء في الدقيقة 66.

موسيماني أجرى أول تغييراته بنزول لويس ميكيسون وحسين الشحات بدلا من بيرسي تاو وأفشة لتنشيط الهجوم.

أحداث المباراة بعد تغييرات كلا الفريقين هدأت قليلا.

عودة بيضاء

الزمالك عاد للسيطرة على أحداث اللقاء لتقليص الفارق، وسدد طارق حامد كرة في الدقيقة 74 مرت بجوار القائم الأيمن للشناوي.

الدقيقة 78 شهدت احتساب محمد عادل لركلة جزاء ثالثة في المباراة وتلك المرة لصالح الزمالك بعدما عرقل علي معلول مواطنه سيف الدين الجزيري.

زيزو سدد في أقصى الزاوية اليسرى للشناوي مقلصا الفارق إلى 3 أهداف وموقعا على ثاني أهدافه في الدربي.

كما ارتقى زيزو إلى صدارة هدافي الدوري حتى الآن بالتساوي مع أجوستينو مابولولو وعبد الله السعيد ومروان حمدي برصيد 3 أهداف.

وسجل هدفه العاشر في من ركلة جزاء بقميص الزمالك من 22 هدفا في جميع المسابقات.

موسيماني أجرى تغييرين جديدين بنزول ياسر إبراهيم وطاهر محمد بدلا من أيمن أشرف ومحمد شريف في الدقيقة 81.

وقبل 3 دقائق من نهاية اللقاء خرج بدر بانون متأثرا بالإصابة وعوضه محمد هاني.

وكاد حسين الشحات أن يسجل الهدف السادس بمجهود فردي بعدما توغل من الجهة اليسرى وراوغ وسدد من داخل المنطقة لتمر كرته بجوار القائم الأيسر لأبو جبل.

وفي الدقيقة 90 أرسل زيزو عرضية إلى أوباما داخل منطقة الجزاء الذي مهد الكرة إلى بنشرقي ليسدد كرة على يمين الشناوي لتصبح النتيجة 5-3.

هدف هو الأول للمغربي بقميص الزمالك في شباك الأهلي والثاني له بعدما سجل من قبل بقميص الوداد المغربي.

5 دقائق وقت بدلا من الضائع وأعلن محمد عادل حكم اللقاء صافرة النهاية معلنا فوز الأهلي على الزمالك 5-3.