صلاح يتمسك بقمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

الثلاثاء، 02 نوفمبر 2021 - 13:39

كتب : FilGoal

محمد صلاح - ليفربول - أتليتكو مدريد

تمسك محمد صلاح مهاجم ليفربول بقمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب مرور 10 جولات من المسابقة.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وصنع صلاح هدفا في تعادل فريقه مع برايتون 2-2 واستمر في التألق الفردي هذا الموسم، بعد ثلاثية هز بها شباك مانشستر يونايتد في الجولة السابقة.

وتواجد صلاح في قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بينما حل ريس جيمس مدافع تشيلسي في المركز الثاني، وماكسويل كورنت لاعب بيرنلي في المركز الثالث.

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بعد مرور 10 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 10 أهداف بفارق 3 أهداف عن ملاحقه جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

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كيف يتم الاختيار؟

توضح الشبكة الإنجليزية أن الترتيب يستخدم فيه 35 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

لاعب المقاولون العرب السابق توقف عن التسجيل بعد 10 مباريات متتالية هز فيها الشباك في مختلف البطولات.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 216 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 140 هدفا وأرسل 53 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول سكاي سبورتس
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