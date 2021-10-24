رسالة قوية من رونالدو بعد خماسية ليفربول

وجه البرتغالي كريستيانو رونالدو رسالة حزينة بعد خسارة مانشستر يونايتد الكبيرة أمام ليفربول على ملعب اولد ترافورد.

مانشستر يونايتد خسر بخماسية أمام ليفربول في ختام مباريات الأسبوع التاسع من الدوري الإنجليزي.

رونالدو قال عبر حساباته الشخصية في مواقع التواصل الاجتماعي: "في بعض الأوقات لا تكون النتيجة هي التي نقاتل من أجلها".

وأضاف "هذا فقط علينا نحن، لا يوجد أحد آخر لنلومه، جماهيرنا مرة أخرى كانت رائعة في دعمهم المستمر".

وتابع "إنهم يستحقون أفضل من هذا، وأفضل بكثير. الأمر متروك لنا لتقديمه، حان الوقت الآن".

مانشستر يونايتد حقق العديد من الأرقام السلبية من هزيمته بخمسة أهداف أمام ليفربول. (طالع التفاصيل)

المباراة شهدت تسجيل صلاح لثلاثة أهداف ليكون أول لاعب يسجل ثلاثة أهداف أمام مانشستر يونايتد في أولد ترافورد طوال تاريخ البريميرليج. (طالع التفاصيل)