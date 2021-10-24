بعد "الهاتريك" في شباك يونايتد.. أرقام قياسية تاريخية لـ محمد صلاح

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

محمد صلاح يحتفل بالهاتريك في شباك مانشستر يونايتد

حقق النجم المصري محمد صلاح المزيد من الأرقام القياسية بعدما نجح في تسجيل هاتريك في شباك مانشستر يونايتد.

وخلال الشوط الأول أمام مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد، سجل محمد صلاح ثناية من رباعية فريقه ليفربول، في المباراة التي تجمع الفريقين ضمن الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي.

قبل أن يضيف الهدف الخامس لفريقه والثالث له في الشوط الثاني.

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وأصبح محمد صلاح الهداف التاريخي للاعبي قارة إفريقيا في الدوري الإنجليزي برصيد 107 هدفا.

وإليكم الأرقام القياسية التي تحققت بعدما سجل محمد صلاح هدفين في شباك مانشستر يونايتد.

الرقم الأول

وصل محمد صلاح للهدف رقم 107 له في الدوري الإنجليزي، ليصبح أكثر لاعب في تاريخ قارة إفريقيا تسجيلا للأهداف في البريميرليج، متخطيا ديديه دروجبا نجم منتخب كوت ديفوار وتشيلسي السابق الذي سجل 104 هدفا.

الرقم الثاني

أصبح محمد صلاح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 10 مباريات على التوالي في مختلف البطولات.

وهو رابع لاعب في تاريخ الدوريات الخمسة الكبرى يسجل في 10 مباريات على التوالي، بعد كل من كريستيانو رونالدو في 2018، ودوفان زاباتا في 2019، وروبرت ليفاندوفسكي الذي فعلها قبل ذلك 3 مرات.

وبذلك يتفوق على دانييل ستوريدج مهاجم الفريق السابق الذي سجل في 8 مباريات على التوالي.

الرقم الثالث

محمد صلاح أيضا أصبح أول لاعب في تاريخ ليفربول يسجل في 3 مباريات متتالية في شباك مانشستر يونايتد.

الرقم الرابع

أصبح محمد صلاح أول لاعب يسجل 3 أهداف "هاتريك" في شباك مانشستر يونايتد بملعب أولد ترافورد في تاريخ الدوري الإنجليزي.

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