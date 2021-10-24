أرقام مأساة مانشستر يونايتد.. خماسية لم تحدث منذ 77 عاما

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 22:34

كتب : أحمد أباظة

مانشستر ليفربول

سحق ليفربول مضيفه وغريمه مانشستر يونايتد بخمسة أهداف دون رد على ملعب الأخير أولد ترافورد في قمة منافسات الأسبوع التاسع للدوري الإنجليزي الممتاز.

سجل أهداف ليفربول كل من نابي كيتا ومحمد صلاح "هاتريك" وديوجو جوتا، وإليكم أبرز الأرقام السلبية التي لحقت بالشياطين الحمر.

- مانشستر يونايتد تلقى الأهداف على أرضه في 13 مباراة متتالية بجميع المسابقات وفشل في الحفاظ على نظافة شباكه في أولد ترافورد منذ ابريل الماضي.

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- تأخر مانشستر يونايتد 2-0 خلال 13 دقيقة، وهو أسرع تأخر في أولد ترافورد بهذه النتيجة بعد مباراة نيوكاسل يونايتد في أكتوبر 2018 خلال 10 دقائق.

- للمرة الأولى يخرج مانشستر يونايتد من الشوط الأول متأخرا بنتيجة 4-0 في تاريخ البريميرليج.

- ليفربول سجل 4 أهداف أو أكثر في 5 زيارات من أصل 97 لملعب مانشستر يونايتد في جميع المسابقات، 2 منهم في عام 2021.

- ليفربول سجل في هذه المباراة 5 أهداف، نفس عدد الدقائق التي نالها دوني فان دي بيك في البريميرليج هذا الموسم.

- فقط واتفورد وليدز يونايتد ونيوكاسل يونايتد ونورويتش سيتي تلقوا أهداف أكثر من مانشستر يونايتد.

- بول بوجبا هو ثالث بديل يتعرض للطرد في تاريخ مباريات البريميرليج بين مانشستر يونايتد وليفربول، بعد لوك شادويك في ديسمبر 2000 وستيفن جيرارد في مارس 2015.

- مانشستر يونايتد تلقى 7 بطاقات (6 صفراء وواحدة حمراء)، معادلا رقمه القياسي في البريميرليج والذي سجله ضد توتنام في فبراير 2008 ثم ضد تشيلسي في سبتمبر من العام نفسه.

- مانشستر يونايتد تلقى 5 أهداف من ليفربول للمرة الأولى منذ عام 1944.

مانشستر يونايتد ليفربول
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