أبو تريكة: نحتاج لعدة كتب لتدوين إنجازات صلاح.. إنه يسجل الأهداف أسهل من شرب المياه

الأحد، 24 أكتوبر 2021 - 19:57

كتب : FilGoal

محمد صلاح مع كرة الهاتريك في مانشستر يونايتد

امتدح محمد أبو تريكة نجم منتخب مصر السابق محمد صلاح قائد الفراعنة الحالي ونجم ليفربول بعد تألقه أمام مانشستر يونايتد.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

وقاد محمد صلاح فريقه ليفربول للفوز على مانشستر يونايتد بخماسية دون رد، في ملعبه ووسط جماهيره في الجولة التاسعة من الدوري الإنجليزي. (طالع التفاصيل)

وقال أبو تريكة عقب المباراة في الاستديو التحليلي: "نحتاج لعدة كتب حتى نكتب فيها إنجازات وأرقام محمد صلاح القياسية".

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وأضاف "تسجيل الأهداف بالنسبة لمحمد صلاح أصبح سهلا مثل شرب المياه".

اقرأ أرقام محمد صلاح القياسية بعد الهاتريك في مانشستر يونايتد

صلاح يسجل بالقدم اليمنى واليسرى والرأس ومن لمسة واحدة وبداخل القدم وبخارج القدم ويتوقع اللعب بشكل سليم ولديه سرعة ومهارة ويحفظ جيدا منطقة الجزاء ويمتلك القدرة على اتخاذ القرار السليم بشكل سريع

وأكمل "محمد صلاح هو فعلا فخرا للعرب".

وواصل "إذا كنت في مكان ملاك نادي ليفربول سوف أصرف شيكا بدون رقم لمحمد صلاح ليضع فيه المبلغ الذي يريده، وكل طلباته ستكون أوامر".

وشدد "لا يجب أن يقع ملاك نادي ليفربول في نفس خطأ برشلونة عندنا عن ميسي، والتجديد لصلاح أمر ضروري".

وتابع "صلاح قال رغبتي هي الاعتزل في ليفربول، لذلك طلباته يجب أن تكون أوامر".

وأتم تصريحاته "سانشو الذي يجلس على مقاعد بدلاء يونايتد يحصل على راتب أسبوعي 320 ألف إسترليني، وصلاح يحصل على 200 ألف، الفارق بينهما في المستوى والراتب واضح للجميع".

محمد صلاح ليفربول محمد أبو تريكة الدوري الإنجليزي
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