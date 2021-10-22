مصدر من كاف يكشف لـ في الجول مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني

كشف مصدر من الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" عن مصير مباراة الأهلي والحرس الوطني النيجري بعد طلب الفريق الضيف تأجيل اللقاء.

اتحاد النيجر لكرة القدم نشر بيانا رسميا، أعلن فيه تقدمهم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب سوء المعاملة التي لاقاها الفريق في مطار القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من كاف لـFilGoal.com: "المباراة في موعدها غدا بشكل طبيعي وتم عقد كافة الترتيبات والإجراءات لها وتم عقد الاجتماع الفني وكل شيء على ما يرام".

وأضاف "نادي الحرس الوطني طالب بتأجيل مباراته أمام الأهلي لمدة يوم، لكن هناك صعوبة في الموافقة على طلبهم لأنهم وصلوا للقاهرة قبل معاد المباراة بوقت كافي، لذلك لماذا تؤجل المباراة؟"

المصدر أتم "نحترم السلطات المصرية في منح تصاريح الدخول وفقا لما تنصه البروتوكولات الصحية ونطالب الجميع دائما بالتكاتف لتسهيل كافة العقبات في السفر سواء بعثات الأندية أو السلطات".

مصدر من الأهلي كان قد علق لـFilGoal.com على الواقعة قائلا ""المعاملة كانت طيبة وملتزمون بموعد المباراة". (طالع التفاصيل)

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني مساء غد السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل ذهابا في النيجر بهدف لكل فريق، إذ يحتاج ممثل مصر للفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي من أجل بلوغ دور المجموعات.