مصدر من الأهلي يرد على اتحاد النيجر "المعاملة كانت طيبة وملتزمون بموعد المباراة"

رد مصدر من النادي الأهلي على ما تم تداوله عن معاملة سيئة لاقاها فريق الحرس الوطني في مطار القاهرة.

اتحاد النيجر لكرة القدم نشر بيانا رسميا، أعلن فيه تقدمهم بشكوى للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" للمطالبة بتأجيل المباراة لمدة 24 ساعة بسبب سوء المعاملة التي لاقاها الفريق في مطار القاهرة. (طالع التفاصيل)

وقال مصدر من الأهلي لـFilGoal.com: "ما حدث مع فريق الحرس الوطني في مطار القاهرة مجرد إجراءات احترازية طبيعية تحدث حاليا في جميع مطارات العالم بسبب جائحة كورونا".

وأضاف "المعاملة كانت طيبة معهم، والدليل أنهم لم يحتجوا على سوء الإقامة مثلا أو ملاعب التدريب".

المصدر أتم "ملتزمون طبعا بخوض المباراة في توقيتها المحدد من قبل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم".

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني مساء غد السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل ذهابا في النيجر بهدف لكل فريق، إذ يحتاج ممثل مصر للفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي من أجل بلوغ دور المجموعات.