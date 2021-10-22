اتحاد النيجر يشكو الأهلي بسبب "الاستقبال السيء" لـ الحرس الوطني.. ويطالب بتأجيل اللقاء

قدم الاتحاد النيجري لكرة القدم، شكوى رسمية إلى الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" بسبب الاستقبال السيء الذي لاقاه فريق الحرس الوطني منذ وصوله إلى مطار القاهرة.

ونشر اتحاد النيجر لكرة القدم بيانا رسميا، يعلن فيه تقديم شكوى للاتحاد الإفريقي ضد الجانب المصري بسبب سوء الاستقبال.

البيان كشف أيضا عن طلب فريق الحرس الوطني بتأجيل المباراة مع الأهلي لمدة 24 ساعة على خلفية ما تعرض له الفريق من ظروف مقصودة على حد وصفهم، وبتواطؤ بين مسؤولي الأهلي وسلطات المطار.

وجاء البيان الذي نٌشر عبر صفحتهم الرسمية على فيسبوك كالتالي:

تم إخطار الاتحاد النيجري لكرة القدم خلال الليلة الماضية بوقوع سلوك غير معتاد من الجانب المصري، متمثل في استقبال سيء لبعثة فريق الحرس الوطني أثناء وصولهم إلى القاهرة.

أرسلنا خطابا إلى الأمين العام للاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف"، يحتوي على تفاصيل ما جرى مع البعثة، إذ طالب المصريون بـ سجلات التطعيم، قبل أن يحصروا أفراد البعثة وحجراتهم.

وبالفعل فور وصول الفريق إلى مطار القاهرة الساعة 12:00 صباحا، حضر مسؤولو الأهلي بالتواطؤ مع سلطات المطار لاستقبالهم بعربات الإسعاف لنقلهم إلى المستشفى والحجر عليهم بحجة عدم امتلاكهم سجل التطعيم، دون أي احترام لبروتوكول الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف".

بعد 9 ساعات من الانتظار والاجتماعات، تمكن فريقنا أخيرًا من مغادرة المطار للوصول إلى فندقهم.

تهدف هذه المحاولات إلى تقويض الروح المعنوية للفريق، وإنهاك لاعبينا جسديا وذهنيا.

وبالتالي، نحن نحتاج أمام هذا الموقف اللاإنساني وغير الرياضي، والذي يتعارض مع قيم "كاف" الإيجابية، ويتعارض مع أعراف حسن الضيافة والأخوة التي استقبلنا بها الوفد المصري أثناء إقامته في النيجر، بأن يتم تأجيل المباراة لمدة 24 ساعة، وأن تقام يوم الأحد الموافق 24 أكتوبر بدلا من يوم السبت 23 أكتوبر المحدد سلفا.

ونحن ننتظر الإجراءات الأكثر إلحاحا والأكثر ملائمة لاتخاذها، لمعاقبة المسؤولين عن هذا السلوك الذي لا يوصف.

بالمناسبة، يجب شكر تمثيلنا الدبلوماسي في القاهرة الذي لم يدخر أي جهد لتقديم العون والمساعدة لسفرائنا في هذه المحاولة لزعزعة الاستقرار التي نُظمت ضد فريق الحرس الوطني.

حظا سعيدا لممثلينا.

من جهته، نشر نادي الحرس الوطني صورا لبعثة الفريق أثناء افتراش الأرض في مطار القاهرة.

ويستعد الأهلي لمواجهة الحرس الوطني مساء غد السبت، في إياب دور الـ32 من دوري أبطال إفريقيا.

كان الأهلي قد تعادل ذهابا في النيجر بهدف لكل فريق، إذ يحتاج ممثل مصر للفوز بأي نتيجة، أو التعادل السلبي من أجل بلوغ دور المجموعات.