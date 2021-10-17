ريجيلون يفسر كيف لاحظ المشجع الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة نيوكاسل

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 22:14

كتب : عبد الرحمن فوزي

ريجيلون توتنام نيوكاسل

كشف سيرجيو ريجيلون لاعب توتنمام عن كيفية رؤيته للمشجع الذي تعرض لأزمة قلبية خلال مباراة فريقه أمام نيوكاسل.

وفاز توتنام على نيوكاسل بثلاثة أهداف مقابل هدفين في المباراة التي أقيمت على ملعب سانت جيمس بارك ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وتعرض أحد مشجعي نيوكاسل في المدرجات لأزمة قلبية خلال سير المباراة، مما جعل ريجيلون الذب لاحظ الواقعة يطلب من الحكم إيقافها حتى يتم علاجه.(طالع التفاصيل)

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وقال ريجيلون في تصريحات لشبكة سكاي سبورتس عقب المباراة: "لقد رأيت الرجل مستلقيا ويرتعش، كنت متوترا للغاية وذهبت للحكم وقلت له انظر إلى هذا لا يمكننا أن نلعب بتلك الطريقة، أوقف المباراة من فضلك".

وتابع "نظرت إلى المشجعين ورأيتهم يقولون توقف توقف، فنظرت إلى الخلف وقلت إنه مستلقي أوقف المباراة".

كما شدد زميله هاري كين على أن اللاعبين هم من طلبوا إرسال أجهزة إنعاش القلب من أجل المشجع.

وقال كين "كنا نعرف بأن لدى الجهاز الطبي جهاز إنعاش خلف دكة البدلاء، ولم نكن نعرف إذا كان لديهم جهازا في المدرجات، لذلك ركض إريك داير لإخبارهم بإرسال الجهاز للمدرجات".

وفقا للتقارير الإنجليزية فإن المشجع قد استقرت حالته وتم نقله لأقرب مستشفى، وعلى أثاث ذلك اتخذ قرارا باستكمال المباراة بشكل طبيعي بعد الاطمئنان على حالته.

سيرجيو ريجيلون سيرجيو ريجيلون - توتنام نيوكاسل
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