أزمة قلبية في المدرجات توقف مباراة نيوكاسل وتوتنام

توقفت مباراة نيوكاسل وتوتنام في ملعب سانت جيمس بارك لفترة من الوقت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع الدقيقة 40 أشار ريجيلون لحكم المباراة لوجود حالة طارئة في المدرجات بعد أن تنبه لذلك من إشارات الجماهير.

إيريك داير طالب بعدها أحد المسعفين بضرورة الإسراع بإحضار جهاز الصدمات الكهربائية سريعا.

خروج لاعبي توتنام ونيوكاسل من أرضية الملعب pic.twitter.com/NwaUKvHhhX — FilGoal (@FilGoal) October 17, 2021

المباراة توقفت بعد ذلك لفترة قبل أن يطلب الحكم لاعبي الفريقين الخروج من الملعب حتى إساعف المشجع الذي أصيب بأزمة قلبية.

المذيع الداخلي للمباراة طالب الجماهير بالاستمرار في أماكنهم حتى التعامل مع الحالة في المدرجات قبل استكمال المباراة.

بعد ما يقارب 20 دقيقة، عاد الجميع إلى الملعب لاستئناف المباراة بعد ذلك وتم نقل المشجع إلى المستشفى.

المباراة كانت تشير لتقدم توتنام بهدفين سجلهما هاري كين وتانجاي ندومبيلي مقابل هدف واحد لنيوكاسل سجله كالوم ويلسون.