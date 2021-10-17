أزمة قلبية في المدرجات توقف مباراة نيوكاسل وتوتنام

الأحد، 17 أكتوبر 2021 - 18:28

كتب : FilGoal

ريجيلون توتنام نيوكاسل

توقفت مباراة نيوكاسل وتوتنام في ملعب سانت جيمس بارك لفترة من الوقت ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

مع الدقيقة 40 أشار ريجيلون لحكم المباراة لوجود حالة طارئة في المدرجات بعد أن تنبه لذلك من إشارات الجماهير.

إيريك داير طالب بعدها أحد المسعفين بضرورة الإسراع بإحضار جهاز الصدمات الكهربائية سريعا.

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المباراة توقفت بعد ذلك لفترة قبل أن يطلب الحكم لاعبي الفريقين الخروج من الملعب حتى إساعف المشجع الذي أصيب بأزمة قلبية.

المذيع الداخلي للمباراة طالب الجماهير بالاستمرار في أماكنهم حتى التعامل مع الحالة في المدرجات قبل استكمال المباراة.

بعد ما يقارب 20 دقيقة، عاد الجميع إلى الملعب لاستئناف المباراة بعد ذلك وتم نقل المشجع إلى المستشفى.

المباراة كانت تشير لتقدم توتنام بهدفين سجلهما هاري كين وتانجاي ندومبيلي مقابل هدف واحد لنيوكاسل سجله كالوم ويلسون.

نيوكاسل توتنام الدوري الإنجليزي
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