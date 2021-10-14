تقرير تركي: جالاتاسراي يُحدد موقف مصطفى محمد في الأيام المقبلة

الخميس، 14 أكتوبر 2021 - 19:29

كتب : FilGoal

مصطفى محمد - جالاتا سراي

يتحدد مستقبل مصطفى محمد مع جالاتاسراي التركي في الأيام المقبلة.

مصطفى محمد

النادي : جالاتا سراي

جالاتا سراي

وكان تقرير تركي سابق قد أشار إلى أن جالاتاسراي قد يضم الدولي المصري بشكل نهائي. (طالع التفاصيل)

النادي التركي يمتلك حق شراء مصطفى محمد بشكل نهائي مقابل 4 ملايين يورو قبل نهاية العام الجاري.

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وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن مستقبل المهاجم الدولي المصري سيتحدد في الأيام المقبلة.

وأضاف التقرير أن النادي الأصفر والأحمر سيتابع أداء مصطفى محمد حتى اللحظة الأخيرة منتظرا تقرير فاتح تريم بشأن اللاعب لاتخاذ القرار.

وبحسب التقرير فأن جالاتاسراي يضع خيارا آخر وهو ضم اللاعب في انتظار أحد الأندية الأوروبية التي قد تسعى لضمه ومن ثم بيعه بقيمة أكبر.

مصطفى محمد كان قاب قوسين أو أدنى من الانتقال لصفوف بوردو الفرنسي في اليوم الأخير لسوق الانتقالات الصيفية لكن تعثرت رغم إتمامه الكشف الطبي.

وبحسب التقارير التركية فأن بوردو قد يعود لمحاولة ضم الدولي المصري في يناير مجددا. (طالع التفاصيل)

واستعاد مهاجم الزمالك المُعار شهيته التهديفية إذ سجل ثنائية مع جالاتاسراي أمام ريزاسبورا، ثم عاد للتهديف بقميص منتخب مصر أمام ليبيا في الجولة الرابعة من تصفيات المونديال.

المهاجم البالغ 23 عاما خاض 14 مباراة الموسم الجاري مع الأسود سجل هدفين وصنع هدفا.

مصطفى محمد جالاتاسراي الدوري التركي فاتح تريم الزمالك
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