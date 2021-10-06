تقرير: إدارة جالاتا سراي تقرر تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك

أشارت تقارير تركية إلى أن إدارة نادي جالاتا سراي قررت تفعيل بند شراء مصطفى محمد من الزمالك.

وكسر مصطفى صيامه التهديفي هذا الموسم مع فريقه وقاده لتحقيق فوزا قاتلا على ريزا سبور 3-2 ضمن مباريات الجولة الثامنة من الدوري التركي هذا الأسبوع.

وذكرت جريدة فانتيك التركية أن إدارة النادي التركي اجتمعت مؤخرا مع فاتح تريم مدرب الفريق وقررت تفعيل بند شراء المهاجم المصري بعد عودته للتألق من جديد.

وأوضح التقرير أن تريم أثنى على الجهود التي يبذلها مصطفى محمد في التدريبات وخلال الدقائق التي يلعبها.

تقرير آخر من سبور أرينا أشار إلى أن اللاعب اعترف بأخطائه في الفترة الأخيرة ووعد بالتغير، وهو ما فعله حين خاض تدريبات إضافية بعد انتهاء التدريب الجماعي لفريقه.

وأضاف التقرير إلى ان استقرار مصطفى محمد بدأ عندما قرر إحضار زوجته وطفله ووالدته إلى تركيا للعيش معه بدلاً من العيش بمفرده.

قبل هز شباك ريزا سبور مرتين، لم يسجل مصطفى محمد أي هدف خلال ظهوره في 13 مباراة الموسم الجاري مع الأسود، واكتفى بصناعة هدف وحيد.

وتوقفت عملية انتقال مصطفى محمد إلى بوردو الفرنسي في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ليواصل مسيرته مع الفريق التركي معارا من الزمالك.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

يأتي ذلك في ظل معاناة الفريق الفرنسي من البداية السيئة إذ اكتفى بفوز واحد خلال أول 8 جولات من بداية الدوري الفرنسي.

كما يعد النادي ضمن الأضعف هجوميا في المسابقة بتسجيل 11 هدفا فقط، لذلك بدأ التحرك لضم مصطفى محمد في يناير المقبل.

وأضاف التقرير أن جالاتا سراي بإمكانه ضم مصطفى محمد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل نهائي من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو ومن ثم بيعه للنادي الفرنسي.