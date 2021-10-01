تقرير تركي: بوردو سيحاول ضم مصطفى محمد مجددا في يناير

يعود نادي بوردو الفرنسي مرة أخرى لمحاولة ضم مصطفى محمد مهاجم جالاتاسراي التركي في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة.

وتوقفت عملية انتقال مصطفى محمد في الساعات الأخيرة من سوق الانتقالات الصيفية ليواصل مسيرته مع الفريق التركي معارا من الزمالك.

وبحسب موقع "FotoMac" التركي فأن بوردو سيعود لمحاولة ضم المهاجم المصري في يناير المقبل.

يأتي ذلك في ظل معاناة الفريق الفرنسي من البداية السيئة إذ اكتفى بفوز واحد خلال أول 8 جولات من بداية الدوري الفرنسي.

كما يعد النادي ضمن الأضعف هجوميا في المسابقة بتسجيل 11 هدفا فقط، لذلك بدأ التحرك لضم مصطفى محمد في يناير المقبل.

وأضاف التقرير أن جالاتاسراي بإمكانه ضم مصطفى محمد في سوق الانتقالات الشتوية المقبلة بشكل نهائي من الزمالك مقابل 4 ملايين يورو ومن ثم بيعه للنادي الفرنسي.

وأتم التقرير أن أداء المهاجم المصري بعيد عن التوقعات حتى الآن وهو مهتم بمواصلة مسيرته في فرنسا.

ويحتل بوردو المركز الـ 16 في جدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 7 نقاط من 8 جولات.

فيما يحتل جالاتاسراي المركز العاشر برصيد 11 نقطة من 7 مباريات في جدول ترتيب الدوري التركي.

ولم يسجل مصطفى محمد أي هدف خلال ظهوره في 13 مباراة الموسم الجاري مع الأسود، واكتفى بصناعة هدف وحيد.