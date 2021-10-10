روبي فاولر: تمديد صلاح لعقده براتب ضخم لن يزعج باقي الفريق

يؤمن روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق أن تمديد عقد محمد صلاح براتب ضخم لن يزعج باقي أعضاء الفريق مثلما تخشى إدارة النادي.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح سجل 9 أهداف في المباريات التسعة التي لعبها مع ليفربول هذا الموسم في أحد أفضل انطلاقاته مع الحمر (التفاصيل).

وقال فاولر لجريدة ميرور: "يحصل اللاعبون على ما يستحقونه وما تضمنه مستوياتهم، أداء صلاح يتطلب عقدا ضخما".

وأضاف "لن يحسده أحد في غرفة ملابس ليفربول أو أي شخص يلعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي على هذا العقد الجديد".

وواصل "صلاح بلا شك من الطراز العالمي. وأعتقد أنه لن يكون هناك صوت مخالف في غرفة ملابس ليفربول على توقيعه لعقد جديد يجعله صاحب أعلى دخل في النادي".

وأكمل هداف الريدز السابق "يجب أن يدرك ليفربول أن صلاح الآن أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي مشاكل لأن يصبح الأعلى أجرا في الفريق".

واستمر "نحن نتحدث عن أحد اللاعبين البارزين في العالم. سأكون مندهشا تماما إذا كان هناك لاعب واحد في غرفة ملابس ليفربول يقول إنه لا يستحق عقدا يضاهي مكانته العالمية".

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وأتم "ليفربول يسير بشكل رائع حتى هذه اللحظة من الموسم وهو المحفز الرئيسي له مع إنطلاقة مثل هذة"

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.