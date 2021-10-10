روبي فاولر: تمديد صلاح لعقده براتب ضخم لن يزعج باقي الفريق

الأحد، 10 أكتوبر 2021 - 15:59

كتب : FilGoal

احتفال ليفربول بهدف محمد صلاح في بورتو

يؤمن روبي فاولر مهاجم ليفربول السابق أن تمديد عقد محمد صلاح براتب ضخم لن يزعج باقي أعضاء الفريق مثلما تخشى إدارة النادي.

محمد صلاح

النادي : ليفربول

ليفربول

صلاح سجل 9 أهداف في المباريات التسعة التي لعبها مع ليفربول هذا الموسم في أحد أفضل انطلاقاته مع الحمر (التفاصيل).

وقال فاولر لجريدة ميرور: "يحصل اللاعبون على ما يستحقونه وما تضمنه مستوياتهم، أداء صلاح يتطلب عقدا ضخما".

أخبار متعلقة
أسطورة ليفربول: صلاح أخرسني "هذا صلاح الذي أعرفه.. عاد لقمة مستواه" عمر مرموش.. "فيراري يشبه محمد صلاح" أمطر شباك الأهلي بـ 5 أهداف الكرة الذهبية - صلاح وميسي ورونالدو على رأس قائمة المرشحين الأولية

وأضاف "لن يحسده أحد في غرفة ملابس ليفربول أو أي شخص يلعب كرة القدم في الدوري الإنجليزي على هذا العقد الجديد".

وواصل "صلاح بلا شك من الطراز العالمي. وأعتقد أنه لن يكون هناك صوت مخالف في غرفة ملابس ليفربول على توقيعه لعقد جديد يجعله صاحب أعلى دخل في النادي".

وأكمل هداف الريدز السابق "يجب أن يدرك ليفربول أن صلاح الآن أحد أفضل اللاعبين في العالم، ولا أعتقد أنه ستكون هناك أي مشاكل لأن يصبح الأعلى أجرا في الفريق".

واستمر "نحن نتحدث عن أحد اللاعبين البارزين في العالم. سأكون مندهشا تماما إذا كان هناك لاعب واحد في غرفة ملابس ليفربول يقول إنه لا يستحق عقدا يضاهي مكانته العالمية".

بعد مرور 7 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

وأتم "ليفربول يسير بشكل رائع حتى هذه اللحظة من الموسم وهو المحفز الرئيسي له مع إنطلاقة مثل هذة"

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول
نرشح لكم
أخر الأخبار
ديلي ميل: بروس يعيش أيامه الأخيرة في نيوكاسل.. وقائمة المرشحين لخلافته 24 دقيقة | الدوري الإنجليزي
منتخب المغرب أمام فرصة خوض كل مباريات تصفيات المونديال على ملعبه 58 دقيقة | تصفيات كأس العالم
تصفيات كأس العالم – نيجيريا تتجاوز صدمة إفريقيا الوسطى.. ومالي وأوغندا يشعلان المنافسة 58 دقيقة | تصفيات كأس العالم
منتخب مصر بالأبيض الكامل ضد ليبيا 59 دقيقة | تصفيات كأس العالم
في مباراة البدلاء.. إيطاليا تكرر فوزها على بلجيكا لتصبح ثالثة دوري الأمم الأوروبية ساعة | أوروبا
إيهاب جلال: بيراميدز أصبح متكاملا بالإضافات الجديدة ساعة | الدوري المصري
برعاية الأمير ويليام.. اختيار محمد صلاح لتقديم جائزة بيئية مرموقة ساعة | الدوري الإنجليزي
روبي فاولر: تمديد صلاح لعقده براتب ضخم لن يزعج باقي الفريق ساعة | الدوري الإنجليزي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 مؤتمر كيروش: اتركوا الحسابات للمهندسين والعلماء.. وهذا ردي على استبعاد أفشة وشريف 2 أغلفة الصحف الإنجليزية - ماذا قالت عن هدف صلاح المدهش في صدام ليفربول وسيتي 3 كلوب عن هدف صلاح: ماذا سيقول الناس إن سجله ميسي أو رونالدو؟ 4 هدف خرافي وصناعة رائعة.. صلاح يبدع في تعادل ليفربول مع مانشستر سيتي