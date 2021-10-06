الأرقام تثبت.. الموسم الحالي هو الأفضل لـ صلاح مع ليفربول

الأربعاء، 06 أكتوبر 2021 - 12:05

كتب : FilGoal

محمد صلاح نجم ليفربول - رسم أحمد نبيل

يبدو أن جماهير كرة القدم حول العالم وفي مصر وإنجلترا خاصة على موعد مع موسم مدهش من محمد صلاح نجم ليفربول.

أرقام صلاح التي يحققها كل موسم أثبتت من قبل أنه ليس أعجوبة موسم أو 2، بل اسم من الصعب نسيانه في تاريخ الدوري الإنجليزي بالعصر الحديث.

حين تنظر إلى أرقام صلاح حتى هذه المرحلة من الموسم ستجد أن الموسم الحالي هو الأفضل لقائد منتخب مصر مع ناديه الإنجليزي.

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ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح في المواسم الخمسة بعد المشاركة في 9 مباريات بداية الموسم.

موسم 2017-18

المباريات: 9

كأساسي: 8

كبديل: 1

الأهداف: 6

التمريرات الحاسمة: 1

ركلات الجزاء المسجلة: 0

هدف كل: 116.5 دقيقة

موسم 2018-19

المباريات: 9

كأساسي: 8

كبديل: 1

الأهداف: 3

التمريرات الحاسمة: 1

ركلات الجزاء المسجلة: 0

هدف كل: 224 دقيقة

موسم 2019-20

المباريات: 9

كأساسي: 9

كبديل: 0

الأهداف: 4

التمريرات الحاسمة: 3

ركلات الجزاء المسجلة: 1

هدف كل: 207 دقيقة

موسم 2020-21

المباريات: 9

كأساسي: 9

كبديل: 0

الأهداف: 6

التمريرات الحاسمة: 0

ركلات الجزاء المسجلة: 2

هدف كل: 125 دقيقة

موسم 2021-22

المباريات: 9

كأساسي: 9

كبديل: 0

الأهداف: 9

التمريرات الحاسمة: 3

ركلات الجزاء المسجلة: 1

هدف كل: 87 دقيقة

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.

محمد صلاح ليفربول الدوري الإنجليزي
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