بعد مرور 7 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

لا شك أن ما يقدمه الدولي المصري محمد صلاح نجم ليفربول مع فريقه في الدوري الإنجليزي يثبت يوما بعد يوم أنه ضمن أفضل لاعبي البطولة في الألفية الجديدة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 9 أهداف هذا الموسم، منها 6 في الدوري الإنجليزي.

أرقام صلاح توضح تفوقه الهجومي على أقرانه في معظم فرق الدوري الإنجليزي.

ويستعرض FilGoal.com أرقام صلاح مقارنة بأفضل مهاجمي الدوري الإنجليزي.

أكثر من سجل حتى الآن

1- محمد صلاح (6 أهداف)

1- جيمي فاردي (6 أهداف)

3- مايكل أنطونيو (5 أهداف)

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Current status: watching this on repeat 🔁🤩



𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

أكثر من صنع الأهداف

1- بول بوجبا (7 أهداف)

2- جابريل جيسوس (4 أهداف)

2- عبد اللاي دوكوري (4 أهداف )

4- محمد صلاح (3 أهداف)

أكثر من سجل ركلات جزاء

1- دومنيك كالفرت لوين (هدفان)

1- ويلفريد زاها (هدفان)

1- جيمس وارد براوس (هدفان)

4- محمد صلاح (هدف)

أكثر من سدد على المرمى

1- محمد صلاح (16 تسديدة)

2- إسماعيلا سار (11 تسديدة)

2- مايكل أنطونيو (11 تسديدة)

أكثر من سدد الكرات بشكل عام

1- محمد صلاح (28 تسديدة)

2- مايكل أنطونيو (27 تسديدة)

3- ساديو ماني (26 تسديدة)

4- برونو فيرنانديز (24 تسديدة)

أكثر المشاركات في الدوري الإنجليزي

1- نجم منتخب مصر ضمن 121 لاعبا شاركوا في كل المباريات الـ7 حتى الآن.

أكثر من شارك في الدوري الإنجليزي (عدد الدقائق)

1- صلاح ضمن 50 لاعبا شاركوا في كامل دقائق مباريات فرقهم بالجولات الـ7 (630 دقيقة).























































































































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.