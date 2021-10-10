أسطورة ليفربول: صلاح أخرسني

اعترف جون ألدريدج أسطورة ليفربول أن المستوى المميز الذي يقدمه محمد صلاح مؤخرا أدى إلى إسكاته بعد انتقاداته السابقة للنجم المصري.

محمد صلاح النادي : ليفربول ليفربول

صلاح سجل 9 أهداف في المباريات التسعة التي لعبها مع ليفربول هذا الموسم في أحد أفضل انطلاقاته مع الحمر (التفاصيل).

وقال ألدريدج في عموده بجريدة صنداي وورلد: "ما أظهره صلاح في الأسابيع الأولى من الموسم يلغي فكرة أنه فقد بريقه، لقد أخرسني بأدائه هذا الموسم".

وأوضح "تساءلت من قبل عما إذا كان قلب صلاح لا يزال في ليفربول في بعض أوقات الموسم الماضي، لقد بدا خاملا في بعض الأوقات عندما كان النادي يمر بأزمة مريعة في بداية عام 2021".

وواصل مهاجم الريدز السابق "يلعب صلاح مع ليفربول الآن بشكل يجعلني لا أستطيع أن أصدق أنه يريد اللعب في أي مكان آخر".

ويرى أن "الدوري الإنجليزي هو المكان الوحيد الذي يتمنى أي نجم اللعب فيه، في حين يكافح الدوريان الإسباني والإيطالي للتعامل مع التداعيات المالية لأزمة جائحة فيروس كورونا".

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وشدد "على إدارة ليفربول السعي في القضاء على أزمة تمديد عقد صلاح في مهدها، والجلوس مع وكيله، وإتمام صفقة تجديد التعاقد".

ويعتقد أنه "إذا استمر صلاح في ليفربول لمدة 3 أو 4 سنوات أخرى على الأقل، سيقترب من روجر هانت وإيان راش كأفضل هدافي النادي في كل العصور".

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.