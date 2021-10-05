صلاح يعتلي قمة ترتيب سكاي لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي

اعتلى محمد صلاح مهاجم ليفربول قمة ترتيب شبكة سكاي سبورتس لأفضل لاعبي الدوري الإنجليزي عقب مرور 7 جولات من المسابقة.

محمد صلاح النادي : ليفربول

وقدم صلاح واحدة من أفضل مبارياته في الجولة السابعة حين سجل هدفا مبهرا وصنع مثله في صدام ليفربول مع مانشستر سيتي.

وتواجد صلاح في قمة ترتيب أفضل اللاعبين بالدوري الإنجليزي وفقا لمعايير شبكة "سكاي سبورتس" الإنجليزية، بينما حل أندروس تاوسند جناح إيفرتون في المركز الثاني، ورافينيا لاعب ليدز يونايتد في المركز الثالث.

بعد مرور 7 جولات.. ترتيب صلاح بين منافسيه في الدوري الإنجليزي

صلاح يحتل صدارة جدول هدافي المسابقة برصيد 6 أهداف بالتساوي مع جيمي فاردي مهاجم ليستر سيتي.

كيف يتم الاختيار؟

أوضح تقرير الشبكة الإنجليزية أن هناك نظام وضع يستخدم فيه 32 معيارا لتقييم أداء كل اللاعبين عبر مختلف الجولات.

تلك الإحصائيات تتضمن على سبيل المثال تسجيل الأهداف وصناعتها وصناعة الفرص والمراوغات والخروج بشباك نظيفة إلى آخره.

ومع مرور خمس جولات على كل جولة يتم خصم 20% مما حققه اللاعب في الأسبوع الرابع و40% من الأسبوع الثالث وهكذا.

لاعب المقاولون العرب السابق سجل للمباراة الخامسة على التوالي في الدوري الإنجليزي، حين هز شباك مانشستر سيتي بهذا الهدف العالمي.

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Current status: watching this on repeat 🔁🤩



𝙀𝙫𝙚𝙧𝙮 𝙖𝙣𝙜𝙡𝙚 of @MoSalah’s incredible strike, presented by @Sonos 🎥 pic.twitter.com/K2KOuVr0G0 — Liverpool FC (@LFC) October 4, 2021

في موسمه الخامس مع ليفربول، فرض صلاح نفسه على عناوين الأخبار مبكرا بتألقه مع ليفربول بتسجيل 9 أهداف هذا الموسم، منها 6 في الدوري الإنجليزي.























































































































ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 212 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 134 هدفا وأرسل 50 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.