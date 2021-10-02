أرتيتا: لست راضيا عن التعادل مع برايتون وكنا نستحق أكثر من ذلك

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 21:48

كتب : FilGoal

أرسنال - توتنام - أرتيتا

يرى ميكيل أرتيتا المدير الفني لأرسنال أن فريقه كان يستحق أكثر من التعادل مع برايتون.

وتعادل أرسنال سلبيا مع برايتون في الجولة السابعة من الدوري الإنجليزي، لتتوقف انتصارات الفريق. (طالع التفاصيل)

وقال أرتيتا عقب المباراة: "منذ نهاية التوقف الدولي الماضي حققنا 4 انتصارات وتعادل في مختلف البطولات واستقبلنا هدفا واحدا فقط وهذا أمرا جيدا".

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وأضاف "علينا التحسن بشكل فردي وجماعي وأن نستعد بشكل جيد للمباريات المقبلة عقب التوقف الدولي".

المدرب الإسباني تابع "لست سعيدا أبدا بالنقطة أمام برايتون، وأعتقد أننا كنا نستحق أفضل من ذلك".

وأوضح "حصلنا على نقطة التعادل لأننا دافعنا بشكل جيد في الجزء الأخير من الملعب، وكان يجب علينا أن نقدم أداء أفضل من ذلك في الهجوم".

وواصل "كانت مباراة صعبة ولكن في النهاية أظهرنا بعض المرونة في الملعب وعلينا أن نكون سعداء بمجموعة المباريات التي لعبناها بعد التوقف الدولي وبالنتائج التي حققها الفريق".

وشدد "ولكن علينا تحسين كل ذلك بعد التوقف الدولي".

وأتم تصريحاته بالحديث عن إصابة بوكايو ساكا لاعب فريقه قائلا: "لقد تعرض لتدخل قوي والجهاز الطبي سيحفصه لمعرفة مدى إصابته، لا أعرف حالته الآن لكنه كان قادرا على المشي لذلك لا أعتقد أن إصابته خطيرة".

أرسنال أرتيتا الدوري الإنجليزي
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