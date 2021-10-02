انتصارات أرسنال تتوقف أمام برايتون بتعادل غير مفيد للفريقين

السبت، 02 أكتوبر 2021 - 20:30

كتب : FilGoal

أرسنال ضد برايتون

توقفت انتصارات أرسنال في الدوري الإنجليزي بتعادل سلبي خارج ملعبه أمام برايتون في الجولة السابعة من المسابقة.

وبعدما حقق أرسنال 3 انتصارات متتالية أمام نورويتش سيتي وبيرنلي وتوتنام، توقفت انتصاراته بالتعادل مع برايتون.

أما برايتون فتعادل للمرة الثانية على التوالي ليفقد مرة جديدة فرصة التقدم نحو صدارة الدوري الإنجليزي.

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ووصل برايتون للنقطة 14 في المركز الخامس بفارق نقطتين عن تشيلسي المتصدر، بينما ارتفع رصيد أرسنال إلى النقطة 10 في المركز التاسع.

وتعد انطلاقة أرسنال في الدوري الإنجليزي هذا الموسم هي الأضعف من حيث عدد الأهداف، حيث سجل الفريق 5 أهداف فقط في 7 جولات، وهي الانطلاقة الأضعف منذ موسم 1986/1987.

وغاب الدولي المصري محمد النني لاعب وسط أرسنال عن المباراة بعدما ظل على مقاعد البدلاء طوال الـ90 دقيقة.

ظهر برايتون أخطر في الشوط الأول على مرمى أرسنال واستحوذ على الكرة ولكن لم تكتمل محاولاته بشكل ناجح أمام مرمى آرون رامسديل حارس الضيوف.

في الشوط الثاني ظهر أرسنال أكثر نشاطا في الجانب الهجومي مع مشاركة نيكولاس بيبي وأليكساندر لاكازيت مع استغلال سرعات بوكايو ساكا وسميث روي وأوباميانج، وذلك في ظل اندفاع برايتون للهجوم من أجل تسجيل هدف الفوز.

وانطلق سميث روي بالكرة في هجمة مرتدة سريعة لكنه سدد الكرة بدلا من أن يمرر إلى زميله ساكا أمام المرمى، ليتصدى سانشيز حارس برايتون للكرة.

وطالب لاعبو أرسنال باحتساب ركلة جزاء لهم بعد تدخل من دفاع برايتون مع سميث روي، لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب.

وفي الدقيقة الأخيرة طالب لاعبو برايتون بالحصول على ركلة جزاء بعد كرة ثابتة نفذت داخل منطقة جزاء أرسنال.

لكن الحكم أشار إلى استمرار اللعب بعد مراجعة الكرة في الفيديو.

وبعدها أطلق الحكم صافرة نهاية المباراة بالتعادل السلبي بين الفريقين.

أرسنال الدوري الإنجليزي برايتون محمد النني
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