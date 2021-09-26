تقييم صلاح أمام برينتفورد من الصحف الإنجليزية

واصل محمد صلاح نجم ليفربول التألق في الدوري الإنجليزي، وذلك أمام برينتفورد، فكيف كان تقييمه من قبل الصحف الإنجليزية.

وتعادل ليفربول مع برينتفرود بثلاثة أهداف لكل طرففي المباراة التي أقيمت على ملعب الأخير ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي الممتاز.

وشهدت المباراة تسجيل محمد صلاح لهدفه رقم 100 مع ليفربولفي الدوري الإنجليزي.

الصحف الإنجليزية وضعت تقييما لكل لاعب من ليفربول أمام برينتفورد حسب الدرجات من 1 إلى 10.

تقييم الدولي المصري اختلف بين 6 أو 7 أو 8 درجات، ليصل متوسط تقييمه من كل الصحف والمواقع.. 7.2 درجة من عشرة، كأفضل لاعبي ليفربول.

لم يتفوق أي لاعب في صفوف ليفربول على صلاح، لكن اقترب منه كورتيس جونز بمتوسط تقييم بلغ 6.9 درجة.

وكان هذا الهدف هو خامس أهداف صلاح في البريميرليج هذا الموسم في 6 مباريات، كما كان هدفه السادس في جميع المسابقات بـ7 مباريات خاضها حتى الآن.

صلاح في صدارة ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي للموسم الحالي، بالمشاركة مع مايكل أنطونيو نجم وست هام يونايتد.

يذكر أن ليفربول يحتل صدارة البريميرليج بـ14 نقطة، بفارق نقطة عن تشيلسي ومانشستر يونايتد ومانشستر سيتي وإيفرتون.

ويقضي صلاح موسمه الخامس مع ليفربول الذي انضم له قادما من روما مقابل 42 مليون يورو.

في 210 مباريات شارك بها مع ليفربول سجل صلاح 131 هدفا وأرسل 49 تمريرة حاسمة.

وتوج بأربعة ألقاب مع الفريق، دوري أبطال أوروبا 2019، والسوبر الأوروبي وكأس العالم للأندية في العام نفسه، ثم الدوري الإنجليزي موسم 2019-2020.