لأن الكرة تعاقب المستهتر.. ليفربول يتعادل مع برينتفورد في المباراة الأجمل

في مباراة هي الأجمل ربما هذا الموسم بالدوري الإنجليزي، استهتر لاعبو ليفربول في فترات، فكان عقابهم تعادل مع برينتفورد الصاعد حديثا.

تعادل ليفربول مع برينتفورد بثلاثة أهداف لكل فريق على ملعب "برينتفورد كوميونيتي"، ضمن مباريات الجولة السادسة من الدوري الإنجليزي.

سجل إيثان بينوك، ويوان فايسا، وفيتالي يانليت أهداف برينتفورد، فيما سجل ديوجو جوتا، ومحمد صلاح، وكورتيس جونز أهداف ليفربول.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 9 نقاط في المركز التاسع.





























































التشكيل

يورجن كلوب بدأ بـ محمد صلاح، بجانب ديوجو جوتا وساديو ماني في الهجوم.

من جهة أخرى، عاد ترينت أرنولد، أندرو روبيرتسون للعب كظهيرين أساسيين بعد الشفاء من الإصابة.

لأجل 100 هدف مع ليفربول.. صلاح يقود الهجوم أمام برينتفورد⚽🔥 #السبت_الكروي pic.twitter.com/Y6oPzlDnhx — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

وصف المباراة

المباراة احتاجت إلى ثمان دقائق فقط قبل ظهور الخطورة الكبرى. محمد صلاح انفرد وسدد الكرة بجانب الحارس، لكن كريستوفر آير ظهر في اللحظة الأخيرة، وأنقذ الكرة من على خط المرمى ببراعة.

كريستوفر أيير مدافع برينتفورد حرم صلاح من هدف رائع بعد تشتيته للكرة من على خط المرمى!😩#السبت_الكروي pic.twitter.com/OhNtFEKaGi — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

وكان رد برينتفورد قويا في الدقيقة التاسعة. انطلاقة رائعة من بريان مبيومو داخل منطقة الجزاء، ثم وضلت الكرة إلى إيفان توني الذي سدد فوق المرمى بقليل.

ومن جديد ظهرت خطورة برينتفورد في الدقيقة العاشرة بعد انفراد لـ مبيومي الذي سدد بجانب أليسون، لكن جويل ماتيب هو من تدخل هذه المرة وأنقذ الكرة من على الخط.

انقاذ جويل ماتيب لفرصة برينتفورد من على خط المرمى!🔥#السبت_الكروي pic.twitter.com/7rCUldpWCK — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

ضغط برينتفورد أسفر عن هدف أول في الدقيقة الـ26. عرضية أرضية مرت من الجميع، وتابعها إيثان بينوك في مرمى أليسون.

سيطرة حمراء

لاعبو ليفربول استشعروا الخطر، فشكلوا الخطورة. وكان التعادل السريع في الدقيقة الـ30 بعد عرضية من جوردان هندرسون، قابلها ديوجو جوتا برأسية في المرمى.

ليفربول كاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ38 بعد تصويبة من كورتيس جونز ارتطمت بالقائم الأيسر، وارتدت إلى جوتا الذي تابعها، لكن دافيد رايا تألق وتصدى لها ببراعة فائقة إلى ركنية.

صاحب الهدف إيثان بونيك تعرض لإصابة، فخرج مصابا في الدقيقة الـ42، وحل محله ماتياس زانكا، لينتهي الشوط الأول بالتعادل.

الشوط الثاني

ليفربول بدأ الشوط الثاني قويا، وكاد يسجل الثاني في الدقيقة الـ49 بعد عرضية خطيرة، لكن ديوجو جوتا فشل في استلامها، لتطول منه الكرة وينقذها دافيد رايا قبل أن تسكن الشباك.

وكان موعد محمد صلاح مع التاريخ في الدقيقة الـ53. طولية رائعة من فابينيو إلى الملك المصري الذي سدد مباشرة في المرمى، مسجلا الثاني لفريقه.

الهدف هو الـ100 لـ محمد صلاح بقميص ليفربول في الدوري الإنجليزي، والـ102 في البطولة بشكل عام.

صلاح ارتقى أيضا إلى صدارة هدافي المسابقة، وبالشراكة مع ميكيل أنطونيو بخمسة أهداف لكل منهما.

وأصبح برينتفورد هو الفريق الـ26 الذي يسجل محمد صلاح في مرماه. فقط

صلاح أصبح أسرع لاعب في تاريخ ليفربول يصل لحاجز الـ100 هدف بالدوري الإنجليزي.🎯 -صلاح (151 مباراة) -روجر هنت (152 مباراة) -جوردون هودسون (167 مباراة) -إيان راش (168 مباراة) pic.twitter.com/gOEFQiRGxm — FilGoal (@FilGoal) September 25, 2021

برينتفورد لم يستسلم، فأدرك التعادل بالدقيقة الـ62. عرضية استلمها مبيومو وسدد في العارضة، لترتد إلى فيتالي يانليت الذي تابعها برأسية في المرمى حاول ترينت أرنولد إنقاذها، لكنها كانت قد تخطت الخط.

ورد ليفربول كان سريعا مجددا. كورتيس جونز سجل هدفا رااائعا من تصويبة صاروخية، أضاف بها الثالث لفريقه.

يورجن كلوب تدخل هنا على الفور، ودفع بـ روبيرتو فيرمينو بالدقيقة الـ67 بدلا من جونز.

ورد توماس فرانك بدخور شاندون بابيتسي في الدقيقة الـ69 بدلا من فرانك أوجوتشوكو.

العقاب العادل

صلاح وماني تناوبا على إهدار الفرص. محمد صلاح أهدر هدفا محققا في الدقيقة الـ76. مريرة رائعة من ماني إلى صلاح الذي انفرد تماما بالمرمى، ولكنه سدد فوق المرمى.

وجاء ساديو ماني من بعده ليهدر أيضا في الدقيقة الـ77. عرضية من صلاح إلى ماني، والذي قابلها بلمسة فوق المرمى.

وكانت آخر تبديلات برينتفورد في الدقيقة الـ78 بدخول يوان فايسا بدلا من كريستيان نورجراد.

واستطاع البديل مكافأة مدربه سريعا، فسجل التعادل لـ برينتفورد في الدقيقة الـ82 بعد كرة استلمها داخل منطقة الجزاء، ثم سدد ساقطة فوق أليسون مسجلا الثالث.

وكاد إيفان توني يضاعف معاقبة ليفربول في الدقيقة الـ87 بهدف ثالث، لكن الحكم ألغاه للتسلل.

ليفربول كاد يسجل هدف الفوز في الدقيقة الـ92 بعد طولية إلى ساديو ماني على الجهة اليسرى، والذي أرسل عرضية، قابلها فيرمينو بلمسة تصدى لها الحارس، لينتهي اللقاء بالتعادل بثلاثة أهداف لكل فريق.

التعادل رفع رصيد ليفربول إلى 14 نقطة في صدارة ترتيب الدوري بفارق نقطة عن مانشستر سيتي، وتشيلسي، ومانشستر يونايتد، فيما ارتفع رصيد برينتفورد إلى 9 نقاط في المركز التاسع.