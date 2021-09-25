أسرع الواصلين لنادي المئة.. صلاح يكتب التاريخ مجددا مع ليفربول

واصل محمد صلاح تألقه مع ليفربول ليحقق رقما جديدا بعد تسجيله أمام برينتفورد ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري الإنجليزي الممتاز.

هدف صلاح أمام برينتفورد هو الهدف رقم 100 للجناح المصري مع فريقه ليفربول في الدوري الإنجليزي الممتاز.

ابن الـ29 عاما أصبح رابع لاعب يسجل 100 هدف مع ليفربول في الدوري الإنجليزي بعد ستيفن جيرارد وروبي فاولر ومايكل أوين.

برينتفورد هو الخصم رقم 26 الذي يسجل صلاح في شباكه في البريميرليج من أصل 28 فريق.

ولم يفشل صلاح في التسجيل إلا أمام سندرلاند وسوانسي سيتي.

هدف صلاح جعله يعادل الثنائي مايكل أنطونيو وجيمي فاردي في صدارة هدافي الدوري الإنجليزي الممتاز لهذا الموسم برصيد خمسة أهداف.

هداف ليفربول أصبح أسرع لاعب يصل مع ليفربول لـ100 هدف في الدوري الممتاز للدرجة الأولى خلال 151 مباراة متفوقا على روجر هانت الذي سجل 100 هدف في 152 مباراة وجوردون هودسون في 167 مباراة وأيان راش في 168 مباراة.

ووقع صلاح على هدفين في موسم 2013-2014، و32 هدفا موسم 2017-2018، و22 هدفا موسم 2018-2019، و19 هدفا موسم 2019-2020، و22 هدفا موسم 2020-2021 وخمسة أهداف حتى الآن هذا الموسم.

وست هام هو الضحية المفضلة لصلاح في البريميرليج حتى الآن بتسجيله 9 أهداف أمام الفريق اللندني ثم ثمانية أهداف أمام بورنموث وواتفورد، وسبعة أهداف أمام أرسنال وساوثامبتون.

صلاح انتقل لصفوف ليفربول قادما من روما صيف 2017 ليسجل 130 هدفت ويصنع 49 آخرين في 209 قبل مواجهة اليوم.