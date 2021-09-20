مصطفى فهمي يكشف لـ في الجول حقيقة تكليف الأهلي له بمخاطبة فيفا حول "خصم نقاط من الزمالك"

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 10:32

كتب : أحمد الخولي

مصطفى مراد فهمي في حواره مع FilGoal.com - تصوير محمد عزت

نفى مصطفى مراد فهمي، نائب رئيس شركة الأهلي لكرة القدم، تكليف النادي له بمخاطبة الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) للتأكد من وجود عقوبة بخصم نقاط من الزمالك.

وقال فهمي، الذي ترأس إدارة المسابقات في فيفا حتى عام 2017، لـ FilGoal.com: "لم يحدث وأن كلفني الأهلي بمخاطبة فيفا للتأكد من حقيقة خصم نقاط من الزمالك".

وشدد "أندهش من تداول هذا الحديث، حيث أنه لم يحدث من قريب أو من بعيد".

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وأتم "علاقتي بـ فيفا انتهت منذ عام 2017 ولم أتواصل معه حول أي أمر، وبالذات تلك المسألة التي تخص الدوري المصري وموقف الزمالك".

وكانت تقارير إعلامية قد أشارت إلى أن الأهلي قد كلف فهمي بمخاطبة فيفا، للتأكد من حقيقة وجود عقوبة بخصم نقاط على الزمالك، على خلفية منعه من القيد لفترتين.

وفاز الزمالك بالدوري الموسم المنصرم، بفارق 4 نقاط عن الأهلي.

كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد كشف في وقت سابق عن إيقاف الزمالك عن القيد بسبب قيد حسام أشرف ناشئ النادي رغم توقيعه لفريق كاميروني.

وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو أدهم عضو لجنة إدارة نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com بأن النادي قدم التماسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع عقوبة منع القيد. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.

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