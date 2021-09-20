الإتربي: صفقات الزمالك الجديدة لن تستطيع المشاركة حتى حل أزمة منع القيد

الإثنين، 20 سبتمبر 2021 - 01:09

كتب : FilGoal

اتحاد طنجة - الزمالك

كشف محمد الإتربي نائب رئيس اللجنة المؤقتة لإدارة شؤون الزمالك عن موقف الصفقات الجديدة من المشاركة مع القلعة البيضاء.

حمدي النقاز

النادي : الزمالك

الزمالك

وقال الإتربي عبر قناة النهار: "عمر كمال والنقاز وشبانة لن يستطيعوا المشاركة مع الزمالك إلا بعد حل أزمة منع القيد".

وأضاف "الثلاثي لن يستطيع المشاركة في الجزء الأول من بطولة إفريقيا".

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وأكمل "ولكن إذا استمرت أزمة المنع من القيد حتى يناير المقبل سيكون معنى ذلك هو عدم مشاركة الثلاثي في بطولة إفريقيا حتى نهايتها، ولكننا نعمل على حل هذه الأزمة".

وواصل "نأمل في دفع 100% من مستحقات اللاعبين قبل نهاية فترة عمل اللجنة المؤقتة لنادي الزمالك".

وأتم "نحاول حل أكبر عدد من الأزمات قبل نهاية فترة عمل اللجنة المؤقتة في الزمالك حتى يعمل المجلس المنتخب الجديد في أجواء هادئة".

كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد كشف في وقت سابق عن إيقاف الزمالك عن القيد بسبب قيد حسام أشرف ناشئ النادي رغم توقيعه لفريق كاميروني.

وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو أدهم عضو لجنة إدارة نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com بأن النادي قدم التماسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع عقوبة منع القيد. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.

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