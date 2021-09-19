مصدر من اتحاد الكرة يكشف لـ في الجول وصول قرار منع الزمالك من القيد

الأحد، 19 سبتمبر 2021 - 12:34

كتب : أحمد الخولي

اتحاد الكرة المصري

وصل قرار الاتحاد الدولي لكرة القدم بمنع الزمالك من القيد.

وقال مصدر من الاتحاد المصري لكرة القدم في تصريحات لـFilGoal.com: "تلقينا إخطارا رسميا من الاتحاد الدولي لكرة القدم بإيقاف الزمالك عن قيد الصفقات الجديدة".

كان حسين لبيب رئيس نادي الزمالك قد كشف في وقت سابق عن إيقاف الزمالك عن القيد بسبب قيد حسام أشرف ناشئ النادي رغم توقيعه لفريق كاميروني.

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وكشف مصدر قانوني من نادي الزمالك لـFilGoal.com في وقت سابق، بأن قرار المنع لا يشمل القائمة الأولى، وإنما الصفقات الجديدة فقط. (طالع التفاصيل)

وقال عمرو أدهم عضو لجنة إدارة نادي الزمالك في تصريحات لـFilGoal.com بأن النادي قدم التماسا إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم لرفع عقوبة منع القيد. (طالع التفاصيل)

من جهة أخرى، كشف FilGoal.com من مصدر داخل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم بأن قرار منع القيد لن يمنع مشاركة الزمالك في دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد. (طالع التفاصيل)

كان الزمالك قد تعاقد مع ثلاثة لاعبين جدد، عمر كمال عبد الواحد، ومحمود شبانة، وحمدي النقاز.

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